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艾莉絲淡出演藝圈「45歲身材超狂」！海邊脫了…一轉身整片肉色被看光

記者潘慧中／綜合報導

艾莉絲近年淡出演藝圈，專心經營自創品牌和照顧家庭，單從外表來說，實在很難看出她是兩個孩子的媽，尤其是近日難得在社群網站PO出比基尼照，平坦小腹、穠纖合度的窈窕曲線，不只讓男網友狂噴鼻血，連女粉絲也自嘆不如：「身材太好了吧！」

▲▼艾莉絲。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

▲45歲的艾莉絲依然維持窈窕體態。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

照片中，可以看到艾莉絲身穿一套水藍色的比基尼，相當映襯她的白皙膚色，辣露豐滿半球。腰間繫上一條同色系的布料，格外襯托出她的纖細腰身。

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▲▼艾莉絲。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

▲▼艾莉絲。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

▲▼艾莉絲。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

▲艾莉絲解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

隨著艾莉絲在沙灘漫步、走進海水踏浪，還能看到她穠纖合度的雙腿線條，一轉身，露出整片光滑美背，完全看不出來已經是45歲且育有兩個孩子的媽！

▲▼艾莉絲。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

▲艾莉絲辣露美背。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

事實上，艾莉絲懷第2胎期間胖了10公斤，休養1個多月後開始穿塑身衣，並進一步著手做瑜珈、皮拉提斯、快走等運動，直到感覺身體逐漸適應後，她才增加強度，1星期至少運動3天，從有氧運動開始做起，接著是皮拉提斯，最後會以局部重訓為主，特別鍛鍊大腿、背部和胸部，「一定要有足夠的肌肉量，代謝才會好。」

▲▼艾莉絲產後靠運動和調整飲食習慣瘦身。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）

至於健身完的飲食方式，艾莉絲分享自己的絕招就是「先忍耐30分鐘！」等到血糖回穩後，吃東西才不會突然暴飲暴食，所以她會事先準備好一根香蕉，運動後30分鐘就先吃水果。正餐的部分，她會選吃五穀麵包加雞胸肉和生菜，或是穀類貝果抹上清爽的奶油起士，吃得健康又有飽足感。

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