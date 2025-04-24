女神短今內衣代言吞百萬！ 美胸敞開到場粉絲都有禮包

記者葉文正／台北報導

有「中職小巨人」之稱的啦啦隊女神「短今」，外型甜美可人、身材高挑美好，擄獲一票球迷的心，今正式成為台灣國民內衣店EASY SHOP 2025年度品牌好友！此為EASY SHOP 2025年重磅合作，首度以「品牌好友」身份，攜手短今推出兩大夏季爆品——「Banana Pie」IN ZERO冰紗涼感內衣與話題破表的渡假風BRA TOP系列，記者會氣勢登場，女神風範美出新高度。

▲短今成為代言人。（圖／EASY SHOP提供）

記者會上EASY SHOP特別準備了一顆代表著熱情、能量、與合作精神的大型棒球，邀請短今在這顆棒球上簽名，象徵正式成為 EASY SHOP 年度品牌好友，也象徵這份合作，如同棒球精神一樣，專注、熱血、並肩作戰，正式宣告雙方合作的重磅消息！

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▲短今擁有好身材。（圖／EASY SHOP提供）

短今以削肩不對稱綁帶BRA TOP氣勢登場，瞬間點燃全場鎂光燈，隨後換上冰紗內衣搭配俏皮短裙造型展現啦啦隊女神熱力，還現場挑戰隨機熱舞，親自示範「內衣支撐不位移」的魔法感受，完美詮釋「內衣也是外衣」的夏日時尚穿搭哲學。

▲短今與粉絲互動。（圖／EASY SHOP提供）

活動現場還準備內衣布料「盲猜」互動橋段，讓短今親手感受各款材質，直呼「冰紗真的有夠涼、有夠柔，跳舞或出外景根本就非常需要！」並在記者會後直播中現身說法：「啦啦隊服有時候緊又悶，真的需要這種輕薄透氣又有包覆力的內衣來救贖一下！」

▲短今時常代言內衣。（圖／EASY SHOP提供）