「鰲拜」徐錦江兩度輕生獲救！拍三級片患憂鬱症10年…淚崩談生死

記者陳芊秀／綜合報導

63歲香港男星徐錦江在電影《鹿鼎記》飾演「鰲拜」，凶狠、威猛的形象深植人心，戲外則是好爸爸，與妻子殷祝平育有兒子徐菲，近年淡出螢光幕。他最近罕見受訪，談及好友離世不禁哽咽落淚，更道出自己的遺願，心思細膩的他，過去拍三級片患上憂鬱症10年的往事也被挖出。

▲「鰲拜」徐錦江哽咽淚崩談生死。（圖／翻攝自微博）

徐錦江接受大陸訪談節目《瑞私拜》專訪，被問到是否擔心歲月時，一時情緒湧現，感嘆「歲月總是把我喜歡的人帶走」，話畢忍不住哽咽，談及畫家好友石虎因病離世，兩行淚頓時落下。他更提到自己的死亡觀，真要離開這個世界時，「希望走的稱稱頭頭（乾淨俐落）」，更說小時候想過，在無用武之地時，會選擇在溫泉中自盡，因為溫泉能保持體溫，減少失血帶來的寒冷與疼痛。

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▲徐錦江談起畫家好友離世忍不住哽咽，隨後說到生死觀哭了。（圖／翻攝自微博）

據港媒《香港01》報導，徐錦江年輕時曾兩度輕生。他因拍攝三級片而罹患抑鬱症和躁狂症，長達10年之久，當時兩度輕生都是被妻子殷祝平及時阻止，後來在妻子支持下，開設藝術工作室，靠繪畫讓病情好轉。

陸網挖出徐錦江早年的電視訪問。他當時說到自己的家人多數是醫師，家人要自己讀書當醫生，為何自己卻選這條路還拍三級片呢？他談自己拍了三級片，媽媽怕他妹妹的朋友看到，曾問他「為什麼要脫衣服啊，要讓全部人看你脫衣服，兒子為什麼要做這種事」，他說到激動啜泣，淚訴家人怕鄰居說話、不能理解他。網友再看當年受訪畫面，心疼他感情豐富「內心與外型反差大的演員」。

▲徐錦江因拍三級片患憂鬱症，曾痛訴媽媽問他「要讓全部人看你脫衣服」。（圖／翻攝自微博）

如今徐錦江受訪談生死觀。他表示自己喜歡一切美的東西，怕看到不想看的，但人一定要勇敢面對，現在覺得時間更重要，利用有限時間做有意義的事情。

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