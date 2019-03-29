紫禁之巔PK舞蹈教父　藍波放話：輸GINO就退休

記者許逸群／台北報導

要打，去練舞室打！王仁甫、KID主持的熱血遊戲對戰節目《FIVE鬪！龍虎門》，本集邀來舞蹈老師藍波與GINO一起尬舞，堪稱舞王級世界之戰，藍波甚至說出重話，若輸了直接退休！

▲GINO與藍波尬舞。（圖／狼谷競技台提供）



玩舞蹈遊戲《Just Dance 2019》時，身為許多大明星舞蹈老師的藍波，自爆恐懼跳舞遊戲，因為以前玩跳舞機都輸給家裡小朋友。而當年在偶像劇《紫禁之巔》中，舞蹈魅力紅遍全台的GINO，居然也有心理包袱，曾經在朋友玩跳舞機時，他因怕分數低，從來都不玩。



藍波老師在比賽前笑說：「如果輸了我就退隱江湖 ！」看來相當有信心。果然，兩位高手合體跳舞畫面超協調，不但動感十足，更展現強大氣場。GINO實力不減當年，藍波老師更是一代舞神，不但完全跟在音樂節拍上，幾乎沒有delay，更解開遊戲中的極限成就，成為節目開播以來第一位。

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▲KID與王仁甫對他們倆的舞力佩服不已。（圖／狼谷競技台提供）

最後，大家狂拱藍波與GINO進行舞力PK，挑戰舞王級世界之戰！當音樂一下、兩人跳起來時，全場狂喊帥慘了。王仁甫更忍不住狂讚藍波，第一次看到來賓跳得跟電玩中一模一樣，從頭到尾都拿「perfect」，簡直神同步。而藍波果然不負宗師實力，連續2場都贏GINO，成功保住職涯。