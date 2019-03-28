2019還在聽！　梁文音「3首洗腦神曲」勾起粉絲共鳴

記者關韶文／台北報導

歌手梁文音推出數位EP《#2019還在聽》，翻唱3首千禧年代華語洗腦神曲《那女孩對我說》、《Superwoman》和《初戀》，為了宣傳新作品，不僅與主持人陳大天開房間嗨玩九宮格遊戲，PK輸了還要被用口紅畫花臉，讓梁文音大喊，「真是太刺激了！」

陳大天專訪當天在主隨客便女士優先的前提下，文音以選中2006年曹格的《Superwoman》拔得頭籌，緊接著兩人分別以2014大天的《每每》、2008五月天的《突然好想你》、2005柯有倫的《零》、2001動力火車的《忠孝東路走九遍》、1999陶吉吉的《普通朋友》、2018莫文蔚的《慢慢喜歡你》完成了九宮格的PK大賽。

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▲▼梁文音、陳大天玩起畫臉比賽。（圖／Mymusic提供）

梁文音《#2019還在聽》數位EP中，選唱黃義達的《那女孩對我說》、曹格的《Superwoman》和川島茉樹代（Makiyo）的《初戀》，這三首歌都是千禧年代的青春歌曲，雖然如今婚後的梁文音幸福快樂，但華語音樂仍是她生活的養分，本來她只是隨興的翻唱，沒想到這個project卻因她的詮釋了感動每個同事。

特別是《初戀》這首歌是當年《麻辣鮮師》的主題曲，風靡了一世代人的回憶，梁文音《初戀》MV特別請到《麻辣鮮師》裡的黃主任和萬老師一起演出，消息一出更是大大轟動，網友讚是《麻辣鮮師》的2019番外篇，令人期待不已！