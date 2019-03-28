ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2019還在聽！　梁文音「3首洗腦神曲」勾起粉絲共鳴

記者關韶文／台北報導

歌手梁文音推出數位EP《#2019還在聽》，翻唱3首千禧年代華語洗腦神曲《那女孩對我說》、《Superwoman》和《初戀》，為了宣傳新作品，不僅與主持人陳大天開房間嗨玩九宮格遊戲，PK輸了還要被用口紅畫花臉，讓梁文音大喊，「真是太刺激了！」

陳大天專訪當天在主隨客便女士優先的前提下，文音以選中2006年曹格的《Superwoman》拔得頭籌，緊接著兩人分別以2014大天的《每每》、2008五月天的《突然好想你》、2005柯有倫的《零》、2001動力火車的《忠孝東路走九遍》、1999陶吉吉的《普通朋友》、2018莫文蔚的《慢慢喜歡你》完成了九宮格的PK大賽。

▲▼梁文音,陳大天。（圖／Mymusic提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼梁文音、陳大天玩起畫臉比賽。（圖／Mymusic提供）

▲▼梁文音,陳大天。（圖／Mymusic提供）

梁文音《#2019還在聽》數位EP中，選唱黃義達的《那女孩對我說》、曹格的《Superwoman》和川島茉樹代（Makiyo）的《初戀》，這三首歌都是千禧年代的青春歌曲，雖然如今婚後的梁文音幸福快樂，但華語音樂仍是她生活的養分，本來她只是隨興的翻唱，沒想到這個project卻因她的詮釋了感動每個同事。

特別是《初戀》這首歌是當年《麻辣鮮師》的主題曲，風靡了一世代人的回憶，梁文音《初戀》MV特別請到《麻辣鮮師》裡的黃主任和萬老師一起演出，消息一出更是大大轟動，網友讚是《麻辣鮮師》的2019番外篇，令人期待不已！

推薦閱讀

王心凌公司大動作聲明！　「4張現場照片」還原真實五官

王心凌公司大動作聲明！　「4張現場照片」還原真實五官

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

周湯豪爆：過去要和八三夭阿璞組團！　「雙主唱」無奈破局

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

八三夭阿電巨蛋：我才沒打多久！　被萬人狂叫「出來」

獨家／《聲林》許莉潔騎車被撞飛！　臉腫瘀青「無法走路」

獨家／《聲林》許莉潔騎車被撞飛！　臉腫瘀青「無法走路」

狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱

狂！薛之謙小巨蛋嘉賓公布　合體「田馥甄、吳宗憲」飆唱

羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」

羅志祥當主播尷尬穿幫！　下半身只穿短褲「腿毛全曝光」

八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！

八三夭出道10年「專輯封面史上最帥」　背後真實原因笑翻！

邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

邵雨薇：落髮30公分！造型曝光　「灑35萬台幣」當歌手

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

上《玩很大》被迫「直接變素顏」！　2女星真面目現形…網全看傻

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！　護士一問原因嚇破膽…跟醫生狂奔逃跑

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！　被拍正面照…男網友直盯：鼻血噴了

50歲美魔女縫超緊！20歲男友照3餐發狂「走到哪愛到哪」　她夢醒淚崩

路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！　《炮仔聲》畫面全播…網看傻：無極限

李燕《炮仔聲》領便當？　陳冠霖這句話爆雷了！

「想在家吸隔壁早餐店奶茶」　網紅拆50包吸管接成水管…網怒：地球環保換點閱

獨家／被批硬唸台詞！　賈靜雯《與惡》女兒：想像爸爸死了

他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

YG徹底切割勝利！　官網「BIGBANG團體照」全馬賽克處理

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

梁文音

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 休傑克曼再獻美聲！怪物版「福爾摩斯與華生」聚集超狂4大咖
  2. 鄭俊英群組有14人！爆出歌手K、J　「飛機上也在拍」超噁行為曝光
  3. 路嘉欣拼了！被弄暈當死屍拖地上走　對戲換真刀沒在怕
  4. 宋茜劈「一字腿」拒絕洋芋片！吃藍莓減肥不忘餵愛豬　網勸：手洗洗吧
  5. 莊凱勛拋家棄子待新加坡　孤身一人煮飯、洗衣「練孤單」
  6. 余祥銓被附身「跳車拒送醫」　余天：法師進門就大鬧
  7. 杜汶澤限制級《G》片處處G點！狂嗆亞斯伯格男「低能兒」
  8. 2019還在聽！　梁文音「3首洗腦神曲」勾起粉絲共鳴
  9. 周興哲認了：歌曲靈感是微醺時激發！　創作時「都要小酌」
  10. 網紅「全程偷拍明星」還做節目播出！　青峰受害無奈：以後跟陌生人說話都會更怕

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366