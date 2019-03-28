他「攻擊蛋蛋」狠嗆：當什麼網紅！孫生抓狂揮拳　網：過頭了

記者林彥君／綜合報導

「反骨男孩」成員孫生因搞笑、無厘頭的風格，在網路上圈粉。孫生曾和網紅「DISS不從」拍片時被惡整，讓孫生當下狂飆三字經，近日「DISS不從」再次找來孫生執行特別企劃，二度整孫生。孫生被惡整當下，氣到直接放下帽子，用手撂倒安排的「假記者」，氣氛火爆，路人都來勸架。

▲孫生和DISS不從合作拍攝。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）



在影片中，「DISS不從」等3成員以「測試孫生的真實人性，挑戰腦包記者多年恩怨」為題，找來安排的「假記者」採訪孫生，「假記者」先是要求4人合照，刻意挑毛病，放話「孫生再加油好嗎？」孫生聽完當下表情驚訝，「你是第一次在我拍照這樣說的人。」

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▲孫生在影片中懷疑對方身份。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

不過孫生並未生氣，表示自己拍照會再含蓄一點，現場調皮的用雙腳勾住其中一名成員的腰部倒立，始終保持微笑，但「假記者」仍不斷強調，「笑開心一點，你有在笑嗎？」更要求平時習慣站在中間的孫生站到旁邊，讓孫生表情開始不悅，「假記者」說：「你站在中間的畫面平衡感不漂亮，笑不自然，你不要屌兒啷噹的好不好？」

▲孫生在影片中推倒「假記者」。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

「假記者」用力推孫生，孫生終於按耐不住，反擊「是你態度底較差吧！你剛從頭到尾都在找麻煩，你到底是真記者還是假記者？」隨後上前抓起對方的識別證，「假記者」一股怒氣放下手中相機，嗆聲：「你想要我做什麼？我才懷疑你是假網紅，你態度很糟糕，耍什麼大牌！沒看過像你這麼跩的人，耍什麼流氓。」一席話引爆孫生怒火，一把把對方推倒，直揮好幾拳。

▲現場混亂，一旁路人勸架。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

「假記者」在一陣混亂中攻擊孫生下體，讓孫生不悅地說「你再攻擊我蛋蛋試試看？」孫生五度問「你到底是真記者還是假記者？」對方不但不回應，還不停咆哮「當什麼網紅？」、「耍什麼大牌？」驚擾路人圍觀，甚至上前勸架。事後孫生得知被整非常不爽，「不想跟你們合作，很想封殺。」不過隨後笑說「DISS不從」被反整了，讓大家錯愕。

▲孫生得知被整心情不悅。（圖／翻攝自YouTube／DISS不從）

網友看完影片正反兩極，有網友說：「別拍第三集了，會開始反效果」、「真的覺得這樣很不優，第一集效果不錯，但是沒必要這麼真實的第二次。﻿」不過也有網友覺得影片有趣：「蛋蛋那邊太好笑了﻿」、「真實整人很棒，讚，真的有到。」