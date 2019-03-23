Matzka飆族語全場「跟著搖擺」嗨炸　蕭敬騰：我尊敬你！

記者林彥君／綜合報導

《這！就是原創》每周日21：00將於「ETtoday播吧」與「ETtoday星光雲YouTube」播出。第三集的內容為榜單前10強挑戰賽，Matzka一出場氣勢超強，讓其他選手直呼「可怕」，他以《瑪勒芙勒芙》飆唱族語氣氛嗨到最高點，蕭敬騰大讚：「你願意來這裡真的佩服，尊敬你，很感謝你跟大家分享音樂和創作。」

▲Matzka炒熱全場氣氛。（圖／取自優酷）

陳粒透露曾看過Matzka演唱，沒想到Matzka當下馬上「撩妹」問：「那妳喜歡我嗎？」讓陳粒嬌羞的趕緊撇頭，不敢直視Matzka，蕭敬騰笑說：「好會撩！」Matzka通過3位隊長認可，選擇榜單第4名的徐良挑戰。

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▲Matzka在節目上「撩妹」。（圖／取自優酷）

徐良一上場就提到會帶來中國風的歌曲，自信的說：「當才瑪老師帶走的，我希望能拿回來，把大家拉回來，拉回我們的中國風。」蕭敬騰聽完，看向其他兩位隊長說，「隱隱約約聽得出來有火藥味。」王嘉爾則回，「感覺話裡有刺。」

▲蕭敬騰說很尊敬Matzka。（圖／取自優酷）

蕭敬騰在聽完徐良演唱後覺得創作「聽起來有點悶」，認為中國風音樂早在20年前就有中國風融合其他曲風的做法，質疑作品不夠新穎，「我強調大家的創作都好聽，但我們要選擇未來可能開發新的東西。」最後Matzka由3位隊長一致通過，補位榜單第4名。