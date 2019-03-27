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馮玟璇「赤裸裸躺床」　羞曝洗完澡「按摩」美胸術

記者林彥君／台北報導

《聲林之王》人氣選手馮玟璇今（27日）出席Sloggi內衣記者會，平時熱愛運動的她，在內衣挑選會偏愛穿起來無感的材質，穿上要有「嗯？我有穿嗎？」的舒適。個性大喇喇的馮玟璇，喜歡「征服」生活，私下為讓身體沒拘束，在家會一絲不掛、裸睡，讓自己「回歸自然。」

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,馮玟璇。（圖／記者季相儒攝）

▲《聲林之王》選手馮玟璇出席內衣品牌活動。（圖／記者季相儒攝）

馮玟璇為品牌拍攝一系列率性的內衣宣傳照片，熱衷健身維持體態的她，平時勤於保養，臉部除化妝水、乳液，還會敷面膜保濕，並重視肌膚清潔，防止毛孔因彩妝品阻塞。不只臉部，馮玟璇身體保養也不馬虎，洗完澡塗抹乳液後，會手壓四肢、按摩胸部，透過按摩檢查身體狀況，「不要害羞，不要怕檢查自己的身體。」

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,馮玟璇。（圖／記者季相儒攝）

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▲《聲林之王》選手馮玟璇平時愛運動也重視保養。（圖／記者季相儒攝）

馮玟璇在拍攝品牌照時，表現非常大方，仔細的聽攝影師指引擺姿勢，「有種莫名的安全感。」至於是不是像是男友的安全感？馮玟璇忍不住嬌羞地說：「男友很無感嗎？我不知道啦！」

馮玟璇在《聲林之王》賽後行程滿檔，30日將出席「2019好朋友野餐日」，擔任演出嘉賓。4月20日將在河岸留言舉辦演唱會。

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,馮玟璇,張宇,百勒絲。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、部落客百勒絲和前主播張宇出席sloggi新品記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,馮玟璇,張宇,百勒絲。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,馮玟璇。（圖／記者季相儒攝）

▲《聲林之王》選手馮玟璇。（圖／記者季相儒攝）

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