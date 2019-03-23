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視網膜看歐陽娜娜表態「中國人」停住了：爸爸應更正女兒說法

記者林彥君／台北報導

網紅陳子見（視網膜）因經營《眼球中央電視台》，以諷刺的風格圈粉。對於日前歐陽娜娜被指台獨，發聲明稱「支持一個中國」，身為國民黨發言人的爸爸歐陽龍，也以自身立場發聲力挺。對此視網膜向《ETtoday星光雲》說：「我覺得她的爸爸，應該更正女兒的說法。」

▲▼2018第十六屆ATCC全國大專院校商業個案大賽全國決賽暨頒獎典禮。視網膜陳子見（圖／記者李毓康攝）

▲視網膜。（圖／記者李毓康攝）

視網膜認為歐陽娜娜會發文可能有苦衷，「她的爸爸現在應該很尷尬，但我們說一個中國，是說中華民國。」視網膜說，看完歐陽娜娜的發文，感覺不像是娜娜的年紀會寫的文字，「以她的年紀發文，應該是抖音之類，我覺得她的爸爸，應該更正女兒的說法，她個人可能遭遇了什麼事，也不好猜測。」

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▲▼歐陽龍歐陽娜娜 。（圖／歐陽龍提供）

▲歐陽龍和歐陽娜娜。（圖／歐陽龍提供）

對於歐陽龍日前回應，認為蔡政府讓兩岸關係冰凍、不諒解，視網膜則表示：「以後大家包容的空間會越來越小，不管哪個政府上任都一樣。」歐陽娜娜的發文，引發網友討論，視網膜感嘆，台灣的人民很可憐，空間不大、處處被打壓，「她在美國讀書被攻擊，太可憐了吧！」

▲▼對於被指認成「台獨」，歐陽娜娜發表聲明。（圖／微博／歐陽娜娜Nana）

▲歐陽娜娜日前發表聲明。（圖／微博／歐陽娜娜Nana）

視網膜自認「喜歡罵人」，但不喜歡被罵，網友留言一律不看，笑說：「罵我的人繼續罵，我還是賺我的錢，罵我的人不只統派，還有獨派的人，需要這麼嚴肅嗎？不在乎留言，若所有的人都喜歡我，世界太可怕！」

視網膜常談論政治，透露「時代力量」的林昶佐（Freddy）在2017年曾問他要不要選文山區議員，當下因沒有意願拒絕，笑說：「當時找選將，他問了很多人。」

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