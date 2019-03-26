ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孟耿如弟驟逝　黃子佼慟：盡力陪她走過這一段

記者林彥君／台北報導

孟耿如23歲的弟弟在今（26日）傳出在近日輕生，消息一出震驚圈內外，孟耿如透過經紀人證實此事。孟耿如跟弟弟感情要好，2月底才PO出弟弟慶生的照片，為他祈求「平安快樂」，未料發生憾事。對此孟耿如男友黃子佼透過訊息，表示：「我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

►更多孟耿如弟弟相關報導

▲孟耿如弟弟驟逝。（圖／孟耿如臉書）

▲孟耿如弟弟驟逝。（圖／孟耿如臉書）

請繼續往下閱讀...

黃子佼低調不便多做回應，僅說：「謝謝關心。抱歉剛剛在飛機上，才落地青島。孟家這陣子都在盡心處理後事，也努力把情緒維繫，請各位媒體多體諒包涵。我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

孟耿如才剛經歷黃子佼愛犬「元氣」去世打擊，現在又要面臨弟弟驟逝，她2月26日才PO文祝福弟弟生日快樂，貼臉合照寫下：「家人不求別的，求你平安快樂，當個善良的孩子，永遠愛你。」孟耿如戲剛殺青，目前正在忙舞台劇巡演，本週六將如期在高雄演出，十分敬業，經紀人也體恤她心情，因此排開其他工作，讓她專心照顧家人。

▲▼黃子佼,孟耿如,元氣。（圖／翻攝孟耿如臉書）

▲黃子佼、孟耿如日前道別元氣。（圖／翻攝孟耿如臉書）

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

推薦閱讀

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉

賴冠霖機場鞋子遭踩掉「冷淡看粉絲」　下秒臉僵轉頭走掉

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

「星光空姐」林佩瑤台南吃粿！彎腰拍照曝「白嫩深溝半球」　網驚：叫兩碗來四碗

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

才說泳裝不好看⋯夏語心一脫外衣「高衩深V」全場瘋了

美女老師癡愛非洲男「3年生8胎」！　嫁過去才戳破「恐怖陰謀」…肚皮全裂心死

她跟男友人借精生子！　兒子18歲長成「激帥混血兒」…抽高180cm撞臉錦榮

BLACKPINK回歸日曝光　Jennie「變成金捲髮」美炸…Lisa剪短了！

獨家／李玉璽分手溫妮！　1年戀情告終原因曝光：和平協議

車銀優臉爛爬滿痘「收到很多批評」　自責哭了：是我沒做好！　

Selina鬆口「和張軒睿目前關係」　一講完「兩人同步反應」甜炸

特／《我們與惡的距離》真實發生！對比「7台灣案例」揭穿人性美好假象

辣模只穿丁字褲洗澡！邪惡視角曝光　黃明志：為了男性福利

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孟耿如弟弟

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 車夾紙條：想認識妳　「指定回覆方式」解婕翎看完笑了
  2. 快訊／南韓國軍巴士車禍「窗戶都破了」　聖圭、姜河那送醫！
  3. 限古令爆「閃電解禁」　陸網怨太嚴…歐陽娜娜《大主宰》能播了！
  4. 孟耿如親弟過世…莫允雯急向劇組請假：她狀況很不好
  5. 孟耿如弟驟逝　黃子佼慟：盡力陪她走過這一段
  6. 孟耿如弟弟患憂鬱症離世！　家人1個月前才替他慶生：求你平安快樂
  7. 許茹芸4月攻蛋嘉賓是他！「A咖綜藝天王」助陣..她嗨到吶喊
  8. 4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光
  9. 23歲弟驟逝...孟耿如忍痛處理後事！經紀人心疼：她很堅強
  10. 快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！　雙重打擊扛家

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366