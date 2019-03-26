孟耿如弟驟逝　黃子佼慟：盡力陪她走過這一段

記者林彥君／台北報導

孟耿如23歲的弟弟在今（26日）傳出在近日輕生，消息一出震驚圈內外，孟耿如透過經紀人證實此事。孟耿如跟弟弟感情要好，2月底才PO出弟弟慶生的照片，為他祈求「平安快樂」，未料發生憾事。對此孟耿如男友黃子佼透過訊息，表示：「我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

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▲孟耿如弟弟驟逝。（圖／孟耿如臉書）

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黃子佼低調不便多做回應，僅說：「謝謝關心。抱歉剛剛在飛機上，才落地青島。孟家這陣子都在盡心處理後事，也努力把情緒維繫，請各位媒體多體諒包涵。我不便發表什麼，但求致力維持日常，盡力陪她走過這一段。」

孟耿如才剛經歷黃子佼愛犬「元氣」去世打擊，現在又要面臨弟弟驟逝，她2月26日才PO文祝福弟弟生日快樂，貼臉合照寫下：「家人不求別的，求你平安快樂，當個善良的孩子，永遠愛你。」孟耿如戲剛殺青，目前正在忙舞台劇巡演，本週六將如期在高雄演出，十分敬業，經紀人也體恤她心情，因此排開其他工作，讓她專心照顧家人。

▲黃子佼、孟耿如日前道別元氣。（圖／翻攝孟耿如臉書）

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