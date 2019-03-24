楊千霈女兒抓周緊握「這個」　下一秒睡翻⋯順勢帶去打針

記者林彥君／台北報導

楊千霈夫妻昨（23日）帶著女兒「娃寶」到月子中心參加聯合抓周，楊千霈今（24日）向《ETtoday星光雲》說，娃寶抓到的物品是「書」，形容女兒當時「抓著不放」，楊千霈說因娃寶是雙魚座，是有創造力的星座，「事前沒有預想娃寶要抓什麼，希望參加集體抓周，讓娃寶從小就習慣群體生活。」

▲楊千霈夫妻帶女兒參加抓周會。（圖／楊千霈提供）

楊千霈說娃寶平時喜歡看書，對書本感興趣，在家會拿著書又翻又揉。看到女兒抓到書本，覺得很高興，「書代表智慧、所有的寶藏，與其女兒抽到錢，不如抽到書，書代表對未來有很多想像力，未來女兒可能從事作者、創作者或當編劇等工作。」

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▲楊千霈女兒「娃寶」參加抓周。（圖／楊千霈提供）

在活動中，娃寶和同期共16個小朋友一起抓周，楊千霈笑說，娃寶個性活潑好動、不停興奮大叫「尖叫聲此起彼落」，娃寶還會到其他小朋友的抓周盤想抓物品，在活動後段，娃寶玩累「睡翻」，夫妻順勢帶娃寶去打預防針。

▲娃寶抓周完，累癱睡著。（圖／楊千霈提供）

楊千霈說，娃寶剛出生時，在月子中心裡就是很好照顧的「天使寶寶」，當時其他的嬰兒娃娃哭，上演「三重奏」，娃寶愛睡不受影響，護理人員把娃寶「挖」起來喝奶，喝完奶後娃寶秒睡，讓護理人員印象深刻。懷有第二胎的楊千霈對「雙寶」的未來發展不設限，只要兩個小孩健康、快樂成長就很滿足。

▲娃寶在抓周會上，抓起書本。（圖／楊千霈提供）

▲▼ 娃寶個性活潑，在抓周會上玩得很開心。（圖／楊千霈提供）