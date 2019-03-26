NONO分析納豆燒肉店崩解因素　自曝經營成功2關鍵

記者林彥君／台北報導



NONO今（26日）錄 TVBS《上班這黨事》，NONO經營雞排事業有成，談到納豆在台北東區投資的韓式燒肉店收攤，NONO說開餐廳的困難點在於廚師和貨源，納豆的餐廳是韓式，食材和調味料取得不易，成本較高。至於副業會不會進攻東區？NONO笑說，「很早就沒有人敢去那邊，只剩服飾店。」

▲NONO和納豆。（圖／記者林彥君攝／取自納豆臉書）

NONO說納豆的燒肉店是自創品牌「開了一條路，有了自己的作品。」但因各地區的飲食習慣不同，燒肉和雞排都不會天天吃，要成功的2個關鍵在於「產品接受度高、工作夥伴很重要。」NONO笑說，夥伴很重要，我都不敢跟員工大小聲。

NONO的雞排店鎖定夜市、百貨、科學園區和學校等人潮多的地方設點，一開始就沒有設定在東區開店，「因為大家都做不起來，要開疆闢土很辛苦。」NONO也反問記者，「妳們現在還會去逛東區嗎？現在大家都往信義區。」

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▲陳建州（左起）、NONO、舒子晨。（圖／TVBS）

NONO的雞排店全台直營和加盟約40到50家，會根據店家和廠商叫貨的數量評估銷量，北中南有督導會巡店，NONO說會定期看直營店的報表，但月營業額則沒戲看。近期NONO雞排版圖拓展到國外，多羅多和英國都有店家，近期將在新加坡、菲律賓展店，NONO強調：「上通告還是我的主要收入來源。」