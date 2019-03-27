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前主播張宇「容易受孕」　產檢得知二胎「又是兒子」診間爆哭

記者林彥君／台北報導

前主播張宇今（27日）出席Sloggi內衣記者會，張宇和老公育有兒子「蹦蹦」，張宇第二胎也是兒子，目前懷孕6個半月，預產期在6月底。張宇透露懷第二胎時子宮內有出血，吃了安胎藥3個月後狀況好轉，醫生建議她不要太常走路，「當媽媽後超誇張，走樓梯時，我一手抱大兒子，一手扛娃娃車加上提菜。」

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,張宇。（圖／記者季相儒攝）

▲前主播張宇目前懷孕6個半月。（圖／記者季相儒攝）

張宇說吃完安胎藥副作用會容易暈眩，懷兩胎都因為體質，胎兒狀況不穩定，不過張宇自信的說：「我的體質很容易懷孕，結婚後沒有特別注意，我有問老公『你是不是要去結紮？』」不過想到未來可能會有生第三胎的想法，「哪天我可能會頭腦不清楚。」之後結不結紮老公都OK。

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,馮玟璇,張宇,百勒絲。（圖／記者季相儒攝）

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▲《聲林之王》選手馮玟璇、前主播張宇和部落客百勒絲出席記者會。（圖／記者季相儒攝）

張宇透露第二胎原本希望是女兒，「一男一女剛剛好。」但去產檢時醫生告訴她：「恭喜，不用再買衣服了。」得知懷兒子，張宇心想「怎麼又是兒子？」當場在診間落淚，說著說著張宇摸著肚皮安慰小兒子：「這樣說，好像對不起你。」之後張宇轉念，兩胎都是兒子衣服錢可以省下來。

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,馮玟璇,張宇,百勒絲。（圖／記者季相儒攝）

▲《聲林之王》選手馮玟璇（左3起）、前主播張宇和部落客百勒絲出席記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲▼《聲林之王》選手馮玟璇、主播張宇和部落客百勒絲出席sloggi新品記者會,張宇。（圖／記者季相儒攝）

▲前主播張宇。（圖／記者季相儒攝）

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