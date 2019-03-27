王心凌3場新巡演日期公佈！　確定「缺席台灣金曲奬」

記者關韶文／台北報導

歌手王心凌27日現身北京，舉辦《王心凌CYNDI LOVES 2SING 愛。心凌巡迴演唱會》發佈會，開心宣佈「2019巡迴演唱會」正式啟動，現場揭開全新的巡演視覺，並且公佈首場演出將從成都起跑，宣佈了巡演的前三站城市將分別在成都、上海、長沙舉行。

▲▼王心凌舉辦巡演發佈會。（圖／天晴娛樂提供）

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睽違3年，此次全新巡演歷經了很長時間的精心籌備，為了在演唱會上給大家帶來一個美好的夜晚和值得的回憶，王心凌會和團隊一起對演唱會上的每個細節進行反復推敲。

沒想到演唱會時間一公佈，首場629成都、720上海、803長沙，首場卻慘撞台灣金曲獎，無論這張籌備已久的新專輯《CYNDI LOVES 2SING 》最後是否會入圍金曲獎，王心凌都已經確定缺席。

▲王心凌巡演主視覺海報曝光。（圖／天晴娛樂提供）

由於上次巡演中許多歌迷表示有一些想聽的歌沒聽到，所以這次巡演特意安排了一個特別環節：由網站發起的「上一個巡演沒聽到，這一次我想聽……」的票選活動，粉絲可通過投票方式，來選擇自己特別想聽的歌，十分值得期待。



值得一提的是，海報以粉紅色為主基調，王心凌以一種活潑俏皮的姿態出現在海報裡，給人一種清新明亮的感覺。現場粉絲們甚至直接被驚豔到尖叫起來。歌迷紛紛驚嘆：甜蜜教主再升級，甜蜜甜美依舊，卻更多了音樂的創意和聰慧的神情。



對於這次發佈會，王心凌表示，「除了新專輯歌曲首唱之外，還會有很多經典作品和大家見面，」她還特別表示希望現場的歌迷朋友們一起來大合唱。至於其他演唱會場次尚未公布，歌迷仍期待台北場日期盡快公開。