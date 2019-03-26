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左手抓初戀、右手拉老婆！江俊翰懸崖邊要救誰：快中風了

記者林奕如／台北報導

民視八點檔《大時代》四角戀劇情大進展，江俊翰在懸崖邊全力抓住劇中的老婆陳妍安跟初戀情人江祖平，讓觀眾笑說他根本是台版「鋼鐵人」，而且「一邊是友情，一邊是愛情」，救誰都不是，江俊翰說當下全力一手抓一位，還要用力嘶吼，導致自己腦充血，直說快要中風了。

▲《大時代》江俊翰一手抓初戀江祖平，一手抓老婆陳妍安 。（圖／民視提供）

▲《大時代》江俊翰一手抓初戀江祖平，一手抓老婆陳妍安 。（圖／民視提供）

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▲《大時代》江俊翰一手抓初戀江祖平，一手抓老婆陳妍安 。（圖／民視提供）

演員江俊翰、江祖平、陳妍安、Gino及外景隊到海拔超過500公尺的宜蘭桃源谷拍攝，江俊翰在這場重頭戲中，以頭下腳上的姿勢趴在斜坡的懸崖邊，一手救快墜落山崖的初戀江祖平，另一手抓著老婆陳妍安，面對劇中對老婆跟初戀女友的抉擇，江俊翰表示「李承淵」的角色太苦了，現實生活中寧願自己受傷，也不會讓其他人受到傷害。

▲《大時代》江俊翰一手抓初戀江祖平，一手抓老婆陳妍安 。（圖／民視提供）

▲《大時代》江俊翰一手抓初戀江祖平，一手抓老婆陳妍安 。（圖／民視提供）

▲江祖平、陳妍安辛苦吊鋼絲。（圖／民視提供）

這一場緊張刺激的場面，也讓江俊翰拍攝當下腦中瞬間充血，他說當下覺得自己要中風了，腦中像缺氧一樣，很難呼吸，當下劇組也趕快遞上濕毛巾讓他頭部降溫，為了讓他可以在旁邊暫時休息，工作人員則先充當他的「手部替身」，讓他狀況順利減緩，休息後也趕緊回歸拍攝進度。江俊翰說自己不怕高，反而比較擔心垂吊在崖邊的江祖平跟陳妍安，看到他們為了呈現完美的畫面，全力配合演出，真的非常超感動。

陳妍安第一次吊鋼絲，要從懸崖邊往下滑下去，心情真的「很挫」，令她感動的是，因為事前有江祖平的提醒，讓她身上保護層多很多。江祖平則是垂吊過程用力過度，導致手部磨到旁邊的崖壁流血，大家連忙上前要幫江祖平擦藥時，她則很MAN說：「沒關係，繼續拍。」她當天也演技爆發，導演需要她3秒落淚時，第一時間就是找到江俊翰並抱著他，果然不到3秒就能淚灑鏡頭。

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