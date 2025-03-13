Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！　網刷讚：對她最後的溫柔

記者田暐瑋／綜合報導

網紅眾量級Andy指控遭前女友家寧一家奪走經營10年的頻道，分手後一無所有，網友紛紛以實際行動力挺，短短不到2天訂閱數破百萬。有網友認為他會選擇在3月11日發布影片揭露真相，背後其實有暖心原因，仍為了顧及昔日情人家寧的感受。

▲Andy開撕家寧觀看破463萬。（圖／翻攝自Instagram／crowd520、andy1994x）



Andy在3月11日揭露家寧一家人的長期欺壓，許多人替他抱不平，Threads有網友猜測，3月9日是家寧生日，他則是在2天後才公開影片，刻意避開對方生日，感嘆「如果是真的的話，Andy老師真的很暖」、「沒有在女方生日做這種事，一直都在保護女生，沒有口出惡言，真的非常善良」、「只能說andy很貼心，還讓她好好過完生日才選擇爆出」。

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事件爆發後，家寧尚未對Andy的指控作出任何回應，但社群平台遭到大量網友湧入留言，批評其行為並呼籲抵制她所代言的產品，有網友翻出家寧在生日當天於Instagram發布的跳舞影片，內容提到自己在過去一年經歷了許多改變，並希望新的一歲能更勇敢、自由。

▲網友猜測Andy選311上片原因。（圖／翻攝自Threads）

