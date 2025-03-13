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吳淡如「20年前朋友幫理財遭陷害」　長文談錢：最重要還是信自己

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日拍片指控，自己失去經營10年頻道的權限，同時也透露女方一家一腳將他踢開，內容曝光後掀起不小討論，就連女星吳淡如都在臉書發文，有感而發表示：「不是叫你不要信任別人，但是只要談到錢，除非你真的不在乎，最重要的原則還是信任自己。」

▲▼吳淡如發文談眾量級。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲吳淡如疑發文談眾量級。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如提到，過去她曾把財務管理的工作交給親戚及朋友，包含一些長輩和合夥人，但她認為，如果自己完全不過問對方，這些人可能久了就會認為那些錢屬於自己，讓她的財產受到損失。她強調，即使這些人的本意可能不是惡意，但長期的不當管理，還是會導致嚴重的財務問題，「我體悟的比較早，發現我入社會那幾年的錢有一大半不見了之後，就不再託長輩管錢。」

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吳淡如進一步分享過去一段不愉快的經驗，她表示身邊曾有位朋友主動說要幫她理財，但後來對方在處理她的財務時，總是藉故推拖，最終讓吳淡如決定自己管錢。她透露，有次這位朋友稱某年的稅幫忙報好了，結果最後被她抓包竟然完全沒報，害她被罰了很多錢。

▲▼吳淡如發文談眾量級。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

▲眾量級最近爆出頻道爭議。（圖／翻攝自Facebook／眾量級CROWD）

吳淡如提到，在自己開公司後，每年的帳目都會出現小問題，這讓她體悟到「請提防很會做報表的人，不要因此而不察，否則報表都很好看，事實上你賺得錢絕對沒有你想像中的多。」最後，她強調理財有三個重點，第一步是要親自管理自己的錢，不要過度依賴別人，再來她表示反對把理財視為賭博，或追求短期大額收益的行為，「天底下沒有白吃的午餐，也沒有主動會來幫你理財而不求報酬的人。」

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關鍵字

眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber, 分手, 吳淡如

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