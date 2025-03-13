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羅志祥睽違多年屏東開唱　預告：想去海邊走走

記者蔡琛儀／台北報導

「2025屏東三大日音樂節」宣告將於4月11、12、13日連續三天盛大開唱，主辦單位率先公布全部豪華卡司，包括楊乃文 、羅志祥、許富凱、血肉果汁機、畢書盡、美秀集團、芒果醬、ANGIE安吉，搖滾之夜還有小男孩樂團、宋德鶴、溫室雜草，經典之夜則有孫淑媚、曾心梅 、殷正洋、李麗芬、于台煙等眾星雲集，共16組人氣歌手接力飆唱。

▲▼羅志祥、畢書盡參加屏東三大日音樂節 。（圖／屏東縣政府提供）

羅志祥參加屏東三大日音樂節 。（圖／屏東縣政府提供）

羅志祥睽違多年到屏東多年演出、加上又是首次登上屏東三大日舞台，他誓言給大家最炸裂的表演，「真的有一段時間沒在屏東演出 了，具體多少年都快記不清了，這次能來參加屏東三大日，心情當然是超興奮的，屏東的粉絲一直都很熱情，這次一定要給大家帶來一場超嗨的表演」。

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他對於在地美食也念念不忘，「屏東的美食真的很多，像是東港黑鮪魚、滷味、鹹豬肉」！也許願在當地好好放鬆，「屏東有很多超美的地方，像墾丁海景真的無敵。這次來雖然是工作，但如果有機會，還是很想去海邊走走，感受一下陽光和海風」。至於造型是否有機會秀肌讓粉絲大吃冰淇淋？他笑說：「我現在也還不知道，不管怎樣，當天一定會讓大家看到一個又帥又有活力的表演，期待和屏東的大家見面。」

▲▼羅志祥、畢書盡參加屏東三大日音樂節 。（圖／屏東縣政府提供）

▲畢書盡參加屏東三大日音樂節 。（圖／屏東縣政府提供）

畢書盡相隔了2年終於又來到屏東唱歌，他過往來屏東都是因為工作快閃，希望有機會可以在當地好好旅行。面對屏東烈日炎炎，他分享消暑撇步，「我也很容易中暑，覺得刮痧蠻有用的，還有就是一定要多喝水多補充水分，可以偶爾游個泳泡個水，蠻舒服的」。

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