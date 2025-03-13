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大咖歌王遭傳封麥「接不到演出」　氣炸澄清：我人緣很差？

記者蔡琛儀／台北報導

長青歌王謝雷剛從泰國公演回台，開心分享了在泰國公演的盛況，他說：「會館現場的舞台、燈光、音響都是比照高規格演唱會的規格，所以唱的人歡暢、聽的人也盡興，是近期內我個人非常滿意的一場演出。」謝雷也因此收到許多打賞紅包，還大方把共數十萬元的紅包分給了樂隊老師跟合音天使，相當大方。

▲▼謝雷。（圖／欣代唱片提供）

▲謝雷遭瞎傳封麥。（圖／欣代唱片提供）

不過在此演出前，他屢被傳封麥，讓他很不爽，原來在謝雷抵達當天的接風宴上，老闆的一席話讓他很無語，「那老闆一看到我就激動的說，他花了五年的時間試圖聯絡我卻無果，只要有台灣來泰國演出的歌手，他都會詢問我的聯繫方式，所得到的回應都是我已經退休封麥不唱了。」

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後來對方從網路上發現謝雷還在出專輯，不死心的他透過各種管道終於聯繫上他，「老闆還說只要我不封麥，他就會繼續找我開演唱會，害我壓力突然倍增。」不過謝雷也相當不解，為什麼這些歌手不說沒有他的聯繫方式，卻告訴對方自己已封麥不唱的錯誤訊息，自我懷疑是否在業界人緣太差？

▲▼謝雷。（圖／欣代唱片提供）

▲謝雷接下來還有不少演出。（圖／欣代唱片提供）

此外，繼泰國曼谷演唱會後，謝雷本月16日將在台中席開百桌的「再現酒國英雄」公益演唱會5月19香港文化中心的「雷聲再響」演唱會演出，將再次考驗謝雷唱歌的實力與體力，他對此信心滿滿，「曼谷演唱會結束後，許多歌迷都跑來跟我說，他們對我全場不忘詞、不走音、不降KEY表示驚嘆讚賞，歌迷們要我把身體照顧好，只要我的演唱會他們都一定會捧場到底，所以除非倒嗓或是倒人，否則餘生都別想讓我離開舞台！」

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