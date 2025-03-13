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金秀賢崩潰了！片場道歉工作人員　好友心疼：魂不守舍，身邊要有人陪

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星金秀賢連日遭到爆料曾與金賽綸交往，且時間點疑為女方未成年時期，再加上公司後來追討7億，使得輿論極為負面。他僅透過公司發聲，直到13日下午才有好友出面透露他的近況，「他現在處於非常辛苦的狀態，魂不守舍，身邊一定要有人陪。」近況首度曝光。

▲▼金秀賢驚傳「缺席GD節目錄製」恐遭刪減下車。（圖／翻攝自Instagram／withmbc）

▲金秀賢被爆13日照常出席《Good Day》錄影。（圖／翻攝自Instagram／withmbc）

金秀賢被爆13日照常出席節目《Good Day》錄影，但目前節目組並未證實該消息。韓媒《TVREPORT》循線找到金秀賢身邊好友，對方表示「金秀賢從來就沒有通報過不參加《Good Day》錄影，據我了解，《Good Day》方面也相信金秀賢並等著他，畢竟是從很久以前就定下的行程，他想要遵守約定。」

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▲友人爆料「金秀賢崩潰了」。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

▲友人爆料「金秀賢崩潰了」。（圖／翻攝自金秀賢、金賽綸IG）

工作疑似照常上工，金秀賢身邊好友接著透露：「他現在處於非常辛苦的狀態，魂不守舍，身邊一定要有工作人員在金秀賢旁邊陪著，金秀賢還一個個去找一起工作過的同事道歉。」對於本次的事件，他感到很抱歉，據了解，他也有在《山寨人生》片場向導演道歉了。

針對連日爆料，金秀賢公司於13日再度發聲，「為了導正事實、還有導正毫無根據的謠言，下週會拿出明確地證據對應並發表立場。」

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