天后闆妹聲援Andy「願給500萬」遭酸！　列6條過往暖舉...網驚呆：想換朋友

記者孟育民／台北報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，內容曝光後，獲得廣大網友、同行的支持，不僅抖內金額破百萬，達仁地產董事「地產阿北」甚至霸氣宣布免費送一間房給Andy。人氣直播主「天后闆妹」也表示願意聲援，願意給他500萬創業基金，不過卻有網友認為他在作秀，對此她也親上火線回應了。

▲天后闆妹願贊助Andy，言論一出遭到網友開酸。（圖／翻攝自臉書）

天后闆妹在直播中提及Andy和家寧事件，認為女方吃相難看，願意給500萬給Andy當創業資金，相當霸氣。雖然新聞曝後仍有網友酸言酸語，不過她仍然力挺說：「 哪一次情誼相挺少了我天后闆妹！」

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她更直接列出6條過往善舉，表示：「栽培直播主徒弟，一年光是吃吃喝喝出國旅遊觀世界＋生日禮物還有紅包禮金等等，加一加也有7、800萬；徒弟惡意跳槽和毀謗，留下300萬庫存，這爛攤子誰吞？本人我也是默默吞下去；我的朋友婚姻出問題，我馬上提供一個免費的房子給他住！（現在還在住）；我朋友買房沒有頭期款，我直接借給他；我助理車子壞掉，我直接把我從來沒騎過的偉士牌給他騎，摔車修車還算我的；員工一年撞壞公司車好幾次，我從來捨不得讓他們付錢！」

▲天后闆妹列出6條過往暖舉。（圖／翻攝自Facebook／天后闆妹）

天后闆妹感觸說：「善良的人從有鋒芒再到帶刺最後戴上鎧甲，還不是因為受盡各種背刺和糟蹋。」貼文曝光讓網友直呼：「闆妹太霸氣了」、「有缺徒弟嗎」、「之前比賽一餐6位數就知道多捨得花了」、「我也想換朋友」。