家寧「神隱1天出手了」！被抓包22貼文消失…網全截圖：滅證中嗎

記者潘慧中／綜合報導

網紅眾量級Andy 11日拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，並坦承已失去控制辛苦經營10年頻道的權利。事件經過發酵，家寧仍未發文回應，卻被網友發現她似乎刪除或隱藏了一些貼文。

▲▼家寧被抓包貼文數下降中。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



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有網友觀察到，家寧的Instagram貼文原本有676則，沒想到如今只剩下654則，憑空消失了22則，而且大多數都是與精品相關的貼文，有可能是刪除也有可能是隱藏。

▲家寧被發現出手偷刪或隱藏貼文。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



對此，網友不滿地直接到家寧的各則貼文下留言，「滅證中嗎」、「不知道是不是業配廠商要求」、「真的替這些品牌公關捏把冷汗」、「一直在偷偷刪文然後不出面回應？」

▲網友反應。（圖／翻攝自Threads）



事實上，關於Andy指控的8大罪狀如下，家寧與其母親不僅掌控公司股權，更在分手後要求他辭去董事職務並轉讓股權，同時簽署保密協議。經營頻道長達10年卻遭到切割，每月僅領5萬元薪資，此外，商標遭對方註冊，財務透明度也引發質疑。而在整個談判過程中，家寧始終未發表任何意見。

▲▼家寧至今未發文回應。（圖／翻攝自Instagram／chianing_baby）



Andy坦言心情一直處於內耗的狀態，不過他也強調自己只是希望查清楚帳目的真相，「現在被你們全家一腳踢開，沒有了錢、沒有經營十年的頻道，商標也老早被註冊走了，我現在只想爭取我辛苦賺來的錢就好了。以上我說的都是有憑有據，我只希望好聚好散，大家解釋清楚，把財務分清楚。」然而至截稿為止，家寧一方對外一律回應「事實不是如此」，但她本人仍未正式發文答覆。