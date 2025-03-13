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蔡阿嘎「一舉動切割家寧」二伯同跟上！　YTR圈動員力挺Andy

記者孟育民／台北報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，內容曝光後，獲得廣大網友、同行的支持。先前蔡阿嘎替他抱屈：「為什麼這年頭壞人都可以活得很滋潤？Andy老師加油！」如今有網友發現他和老婆二伯已經已經悄悄退追家寧IG追蹤，用實際行動力挺Andy，另外阿滴、小吳等人也都已經退掉女方好友。

▲▼Andy指控家寧掀起熱議，蔡阿嘎發聲。（圖／翻攝自IG）

▲Andy指控家寧掀起熱議，蔡阿嘎已經退追女方。（圖／翻攝自IG）

另外，Andy的IG追蹤名單可見到，他還有追蹤眾量級的官方帳號，不過已經不見家寧的帳號。至於家寧則是沒退追Andy的IG，且同樣有追蹤眾量級的官方帳號，如今雙方撕破臉，IG的動向以及過往在影片中的互動，也被網友翻出來截圖討論。

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▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼Andy的影片獲得廣大迴響。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲▼分手（圖／翻攝自YouTube／andy老師）

事實上，Andy在11日上傳的影片中，對家寧一家提出的指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援。

談到被革除董事職一事，Andy坦言非常難過，因為家寧在旁邊完全沒有說任何一句話，甚至張媽媽還要他簽股權轉讓書，「我當下真的很震驚，頻道是我辛辛苦苦經營十年，好不容易累積下來的成績，當下說切割就切割，完全就是把我當工具人。」家寧至今還未發聲，不過卻遭到網友抵制，業配代言恐也受到影響，預計會有不的損失。

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andy, 眾量級, 家寧, 蔡阿嘎, 二伯, YTR圈, 阿滴, 小吳

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