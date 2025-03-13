房產業者霸氣捐房給Andy！天后闆妹同聲援「願給500萬創業」：我們都在

記者孟育民／台北報導

網紅眾量級Andy 11日晚間拋出震撼彈，指控前女友家寧一家的8大罪狀，表示自己辛苦經營10年的頻道，一夕之間沒了控制權，內容曝光後，獲得廣大網友、同行的支持，不僅抖內金額破百萬，達仁地產董事「地產阿北」甚至霸氣宣布免費送一間房給Andy。人氣直播主「天后闆妹」也表示願意聲援，願意給他500萬創業基金，讓網友直呼：「太狂了！」

▲天后闆妹願金援Andy創業金500萬。（圖／翻攝自IG）

影片中，Andy坦言自己這10年來，每個月只領到固定薪資和額外微薄獎金，和家寧分手後更被斷金援，連要剪片的電腦都是跟朋友借的，同時也感謝哥哥在他分手期間借錢給他，「其實我最對不起的就是我的家人，自己省吃儉用還要負擔房租，連買一間房都是奢望。我還要特別感謝我的親哥哥，幫我補足了孝親費，也願意在我分手的這段期間，借錢給我度過這段日子。」

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▲Andy。（圖／翻攝IG／Andy老師）

影片曝光後，大批網友以行動支持Andy，不僅短短32小時訂閱就破百萬，YouTuber圈眾多人也紛紛抖內、拍片撻伐家寧。天后闆妹被問到此事件，也霸氣表示願意金援Andy創業，「100萬到500萬都沒問題～不用入股，Andy有需要我們都在。」

