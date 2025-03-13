Andy遭冒名推虛擬貨幣　急上火線3點澄清：無任何關聯！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道上傳影片，對女方一家提出八大控訴，無奈表示經營10年的頻道，突然就沒了控制權，內容曝光後掀起討論。為此，他稍早在社群發聲，透露最近發現有虛擬貨幣用他的名義宣傳，澄清自己與其無關聯，並要大家提高警覺。

▲Andy指控頻道遭家寧一家奪走，掀起軒然大波。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

Andy指出，最近發現有人聲稱為「紀念」和「支持」他，而推出「Andy幣」試圖吸引投資者。他強調，自己與該加密貨幣沒有任何關聯，且也未參與任何操作。Andy提醒大家不要被不實宣傳誘惑，呼籲在進行任何投資都必須謹慎，而非單純受情緒或因名人影響而做決定。最後，Andy感謝外界的理解，並請大家若發現有人用他的名義做投資宣傳，應趕緊告知周圍的人，以避免更多人受騙。

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▲Andy發現有虛擬貨幣以他的名義宣傳。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

事實上，Andy在11日上傳的影片中，對家寧一家提出的指控包含股權分配、這十年來每個月只領到固定薪資、無法查公司帳目、登入眾量級社群帳號、被革除董事一職、驚覺自己被借名登記、家寧母親以個人名義申請眾量級商標、並透露自己在分手後就被斷金援，同時也感嘆：「沒想到分手後，這家人變那麼無情。」