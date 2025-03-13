快訊／金秀賢又有私照外流！親密貼臉金賽綸　爆料YTR狠嗆：我去記者會找你

記者吳睿慈／綜合報導

南韓巨星金秀賢連日遭到爆料，金賽綸生前透露自己2015年到2021年曾與他交往過，但全被否認。因此激起爆料單位《橫豎研究所》與其較勁，每晚在直播爆料一張兩人的貼臉照，13日晚間6點多，金秀賢貼臉金賽綸的最新親密照再被公開，輿論又是一陣譁然。

▲金秀賢又有新私照，親密貼臉金賽綸。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



金秀賢連日被曝光過去曾與金賽綸的親吻照、情書，但全盤否認兩人交往過，於是《橫豎研究所》13日晚間再度放出新照片，金秀賢貼臉金賽綸甜蜜望向鏡頭，此組照片12日曝光的穿搭相同，應為同天拍下。

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爆料單位強調「我們還有更多照片，故意只公開一張」，《橫豎研究所》更掀出過去金賽綸受訪片段，被問到「讓我心動的戲劇男主角或是電影男主角」，她笑著回答：「都敏俊。」該角色就是金秀賢在《來自星星的你》飾演的角色，年紀仍輕的她，早就對金秀賢抱有好感。

▲金賽綸曾經說過「最喜歡都敏俊」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



▲《橫豎研究所》主播在直播尾聲狠嗆金秀賢「我會去記者會」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）



《橫豎研究所》主播更在直播尾聲上狠嗆：「我很期待下週金秀賢會說什麼，你應該會來記者會吧，我絕對會到場，金秀賢，你一定要來記者會喔，我一定會去！」更穿插《大叔》畫面，利用元斌的台詞「你必須對金賽綸道歉」，表達自己的不滿，隔空宣戰金秀賢。