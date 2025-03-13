雙胞胎佩佩嘆酸民「無證據能殺人」！　分析「3大關鍵」揭網路暴力

記者顧齊祐／綜合報導

最美雙胞胎女星「依依佩佩」的妹妹佩佩（蔡佩伶），近日在社群平台發文坦言，大家用網路殺人的風氣太可怕了，並舉出了心理學的效應，呼籲網友不要因無憑無據的言論將他人逼至絕境。

▲佩佩坦言「最近大家用網路殺人的風氣太可怕了」。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）



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佩佩在Facebook發文提到「有沒有覺得，最近大家用網路殺人的風氣太可怕了」，雖然網友們可能只說一句話，但累積起來就是致命傷。她形容「被刀片不小心割一刀雖然痛但還能自癒，不過一樣的刀痕，在人身上累積千刀萬剮就會死人」。

佩佩接著引用了心理學的三個名詞《責任分散效應》、《從眾效應》、《歸因偏誤》，分析網路上的酸民行為。她認為，這些負面留言往往是因為大家都在罵，所以認為自己這樣做是合理的，並因從眾效應而參與批評，卻不會仔細思考這些言論是否有足夠的證據。

▲佩佩強調，無憑無據發出負面言論就可能將人逼到絕境。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎佩佩 韓式婚紗女王）



佩佩強調，在沒有證據、也不是當事人的情況下，發表出負面言論就會有可能傷及無辜、逼人到絕境。她理解在看到腥羶色新聞，情緒會受波動並且激發正義感，不過同時也呼籲大家「要記得自己不要也成為『加害人』了！我們都有孩子，我們都不希望將來孩子處的社會是那麼的不理智，不希望將來的世界光靠『酸民』、『情緒管理能力不好』的人們的言論就能殺人判刑」。