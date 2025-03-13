快訊／曾國城道歉了！　「期待黃子佼復出遭砲轟」認自我反省：引以為戒

記者孟育民／台北報導

黃子佼因為被抓到持有共2259個兒少性影像檔案，遭判刑8個月後，檢方提起上訴，演藝工作全停擺，沒想到最近一家三口開心出遊的報導，再度引起社會公憤。曾國城日前錄影談到此事說，「這個人過去的成績就這樣全部抹煞，好像把他看成十惡不赦的人，撻伐的嚴重了一點。」甚至原本很期待黃子佼復出，言論遭到網友出征，稍早他也發聲道歉。

▲曾國城道歉了。（圖／記者周宸亘攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾國城表示：「經過這兩天不斷地自我檢視與反省，我深刻認知到身為公眾人物，每一次對外的發言都應該肩負起相對應的社會責任，並審慎考量其影響。」他說由於對於事件的瞭解不夠全面與深刻，擅自以片面且匱乏的認知做出了不恰當的回應，不僅可能誤導社會大眾對事件的正確認知，也可能讓曾經經歷過相似情境的朋友感到不適，深感抱歉，「在此希望可以向所有受到影響的朋友與大眾致上最深的歉意，對不起。」

經過這一次的事件，曾國城表示如果不是當事人，不完全了解事件的全貌，是不可以也不適合作出任何評論的，在未來與媒體朋友的對話上，也會引以為戒，「只要不是我完全了解或是參與其中的事件，我將不再回覆也不提供個人意見。」對於網路上的評論都會虛心接受，「謝謝大家的指教與提醒，再次向所有人道歉，在未來的日子裡，我會以更謹慎的態度來面對每一次的公開發言。」