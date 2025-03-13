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快訊／金秀賢3度強硬發聲！　「握有明確證據」：下週統一對外回應

記者田暐瑋／綜合報導

南韓人氣男星金秀賢近日捲入風波，引發極大爭議，經紀公司二度發聲都堅稱是虛假事實，但無法阻止輿論發酵。13日上午公司三度發表最新聲明，將於下周統一做出完整回應。

▲▼金秀賢見面會。（圖／記者黃克翔攝）

▲金秀賢。（圖／記者黃克翔攝）

金賽綸阿姨12日再度接受《橫豎研究所》訪問，痛罵金秀賢「比殺人犯還可惡，不是只有拿刀殺人才叫殺人犯」，明明與金賽綸交往過，卻發聲否認，阿姨心疼金賽綸為愛離開YG，轉而簽給金秀賢的公司GOLDMEDALIST，「我們也不想只有用說的，不就給大家看證據了嗎？到底還要說什麼？不是應該道歉嗎？不是應該要承認嗎？到底要給多少證據，（金秀賢）才肯承認！」痛罵金秀賢。

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自事件爆發以來，金秀賢公司已經多次發表聲明，10日發第一次聲明反擊，爆料內容全為捏造，「這些惡意的指控皆是無法容忍的虛假內容。我們正在考慮對《橫豎研究所》所散布虛假資訊一事，採取最嚴厲的法律措施。」隨著爆料越來越多，12日二度發聲時，公司態度趨向低調保守，僅回應：「立場不變」。

▲▼ 快訊／金秀賢當兵告白「高二金賽綸」：好想妳！「肉麻示愛」全文曝光。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

▲金秀賢當兵告白「高二金賽綸」。（圖／翻攝自《橫豎研究所》）

聲明全文：

您好，這裡是Gold Medalist股份有限公司。

關於最近《縱豎研究所》節目中提及的金秀賢先生相關內容，我們在此作出回應。

Gold Medalist將基於明確的證據，於下週表明立場，以澄清事實並回應毫無根據的謠言。

對於長時間引發的疲憊感深感抱歉，這是為了避免持續報導，懇請諒解。

謝謝大家。

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