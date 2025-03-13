金賽綸生前下跪求饒！原本賠70億才減至7億　圈內對金秀賢搖頭：難理解

記者田暐瑋／綜合報導

金秀賢因在金賽綸未成年時期交往6年，引發議論，而金秀賢公司2024年施壓要求女方一次性償還7億韓幣賠償金，導致女方崩潰走上絕路。如今有消息指出，其實起初的賠償金額是70億韓幣，金賽綸親自上門哀求製片方，甚至不惜下跪拜託，才減少至7億韓幣。

據韓媒《韓國經濟》報導，金賽綸在酒駕事故發生前，拍攝影集《獵犬》，酒駕風波爆發後，影集也受到影響，製作公司Studio N因而提出賠償金，據悉，製片方最初要求的金額是70億韓幣（約1.5億元台幣），但金賽綸親自拜訪製片方，並下跪懇求高抬貴手，雙方最終協議的金額減少為7億韓幣（約1500萬元台幣）。

▲金秀賢金賽綸過往戀情引爭議。（圖／翻攝自IG）



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實際上，由於金賽綸酒駕，《獵犬》的劇本被迫修改，再加上重新拍攝，拍攝周期延長了2個月，損失超過了10億韓幣（約2266萬元台幣），考慮到作品的形象損害等因素，業界人士認為「製片方最初要求的70億違約金並不過分，最終以7億了結此事，製片方已經充分考慮了金賽綸的處境。」

▲金賽綸遭逼債，整個人明顯蒼老。（圖／翻攝自微博、OSEN）

除了《獵犬》製片方的違約金，金賽綸的廣告違約金等損失，是透過賣車及投資收益等方式，用自己積蓄償還的，而無法償還的7億韓幣，則由當時的經紀公司Gold Medalist代為支付。對於金秀賢方為何急著討回7億，業界人士普遍表示：「公司並不缺錢，為何要這樣做，令人難以理解。」

一位了解當時情況的相關人士表示：「雖然公司沒有與她續約，可能讓她感到有些失落，但雙方並未不愉快地分手。」直到寄送存證信函之後，雙方的關係才急劇惡化，「但金秀賢是否完全知情，仍然是個疑問。當時周圍的人都知道的事情，為什麼他要如此強烈否認，令人不解。」

▲金秀賢「軍中狂發私照」告白金賽綸。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

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