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陳義信答題動怒硬拗　謝震武：在球場上脾氣就這樣嗎

記者許逸群／台北報導

中華職棒會長吳志揚日前率黃平洋和陳義信參加《台視17Q》益智節目，兩位棒球之光難得上節目猜題，黃平洋笑稱「比當投手還緊張」，陳義信則說：「第一次這樣上電視節目，你們說話真的好快，我說話從以前就比較慢，你們說起話來我的心臟就開始跳動衰弱，麻煩119準備一下！」

▲▼吳志揚、黃平洋和陳義信參加益智節目。（圖／台視17Q提供）

▲▼陳義信答題過程中「笑果」十足。（圖／台視17Q提供）

▲▼吳志揚、黃平洋和陳義信參加益智節目。（圖／台視17Q提供）

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雖然看似不習慣節目的節奏，不過陳義信一聽到題目就突然醒了，不但說話變溜，被問：「請問下列哪個颱風不是台灣所命名？答案選項：山神，桃枝，玉兔，其他三個都不是。」陳義信自信地說：「簡直廢話嘛，我們台灣什麼時候取過颱風名字？沒有就沒有，其他三個都不是！」完全已擺脫先前緊張的模樣。

陳義信答題後，主持人謝震武再次確認答案，沒想到他搞笑地作勢不悅地說：「本來就不是了，你再問一次我還是講不是嘛！那今天節目結束算了！」竟然答題答到生氣了，引來全場一片笑聲。謝震武驚訝問他隊友：「他平常在球場上脾氣就這樣嗎？跟捕手訊號對不好，就說你走開換一個！」一旁的搭檔黃平洋則笑說「他本來就這樣」。

▲▼吳志揚、黃平洋和陳義信參加益智節目。（圖／台視17Q提供）

▲黃平洋、吳志揚與陳義信擺出可愛五連拍。（圖／台視17Q提供）

不過，陳義信臭屁答對了颱風題，接著挑戰大學關卻很快被難倒，他還不死心想硬拗努力向謝震武爭辯，當然還是拗不過。最後吳志揚、陳義信與黃平洋信守錄影前下的豪語，一同擺出「可愛五連拍」。

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謝震武, 陳義信, 黃平洋

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