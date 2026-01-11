ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

趙學煌遺孀「電話得知1事」哽咽
僅台灣有賣！「行李箱塞爆1物」
金唱片保全「奮力搶相機」韓網轟
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

趙學煌 楊傑宇 吳侑函 郭書瑤 王宇婕 Toro GD Jennie

《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台拍鬼片　「合體男神鳳小岳」超狂卡司曝光

記者黃庠棻／台北報導

《女鬼橋》系列票房導演奚岳隆恐怖話題新作《無形》（Phantom）今（11日）正式開鏡，電影將道教神秘學與隱形人傳說結合，找來Netflix影集《瘋狂獨角獸》爆紅的泰國華裔女星葉芷妤、金鐘獎迷你劇集影帝鳳小岳首度合作，打造「全新隱形人」。

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

談起這對新鮮組合，導演奚岳隆表示，選擇鳳小岳因為他理性中有股壓抑的陰影感，符合角色神秘又深邃的氣質；葉芷妤則擁有很強的生命力和真實情感，不是典型被保護的樣子「兩個放一起有很微妙的張力，不是安全的組合，但正因為不安全，才很迷人」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

《無形》由發起日影視D-Day Pictures製作，去年在坎城影展曝光前導影片，立刻賣出馬來西亞、印尼、越南等7個東南亞國家的戲院版權，成為最受矚目的華語驚悚新作之一。

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

電影講述社工林又默一次家訪後，意外牽動連環悲劇，揭開一段被掩埋多年的禁忌秘密。隨著詭異事件接踵而來，她察覺到一個「看不見的存在」悄然靠近，並導致多起殘暴殺人事件，追查真相的過程中，又默發現這股力量源自一場結合禁術實驗與詭異儀式的秘密計畫。

故事從古老的道術出發，透過隱身術帶出現代的恐懼，奚岳隆說「我們與其他隱形題材不同，不是描述一個人獲得超能力，而是把『隱形』當成詛咒，你越想看清真相，可能就會失去得越多！」

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

今（11）日導演奚岳隆、監製莫澤川、製作人胡正華，率領男女主角鳳小岳、葉芷妤以及呂雪鳳、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫出席開鏡儀式。26歲的泰國華裔女星葉芷妤，說的一口流利的中文，她去年以《瘋狂獨角獸》打響全球知名度，更憑藉GL劇《Love Design 愛情設計》人氣持續攀升。

▲Netflix爆紅泰劇《瘋狂獨角獸》，女主角葉芷妤是台泰混血。（圖／翻攝自IG）

▲葉芷妤是台泰混血。（圖／翻攝自IG）

對於演出電影《無形》，葉芷妤充滿期待表示「角色很多情緒都藏在心裡，要用細微的表情和動作去表現，是我覺得最有挑戰的地方。」她看過鳳小岳的作品，讚對方表演自然，回憶兩人第一次排戲，自己有點緊張，多虧對方幫忙，讓她快速進入狀況。

▲Netflix爆紅泰劇《瘋狂獨角獸》，女主角葉芷妤是台泰混血。（圖／翻攝自IG）

▲葉芷妤是台泰混血。（圖／翻攝自IG）

鳳小岳片中飾演神秘的物理學者孫銘，特別在前期跟著參與劇本創作，從最核心層面理解角色的慾望與動機。他興奮說「我第一次挑戰驚悚類型電影，看劇本就被深深吸引，孫銘背負著深層痛苦與強烈執著，非常渴望探索他的內心，迫不及待想開拍！」他也分享和葉芷妤在排戲時就彼此毫無保留地交換想法，十分期待拍攝時的火花和化學反應。

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

《無形》由發起日影視股份有限公司製作，MOKSTER FILMS、台灣大哥大股份有限公司、影一製作所股份有限公司、聚星文創娛樂事業股份有限公司、夢想創造股份有限公司、盧米埃國際股份有限公司、相聚國際股份有限公司、華映國際文創股份有限公司、秀泰影城、八大電視股份有限公司共同出品。

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

▲《無形》卡司集結葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、Darren邱凱偉等人。（圖／發起日影視提供）

本片主創團隊為國際級陣容，奚岳隆除了執導，也和新加坡國際發行商Mokster Films創辦人莫澤川（Nelson Mok）一同擔任監製，製作人胡正華邀請韓國創意製作人宋真先擔任編劇顧問，共同打造商業類型劇本，主要演員包括葉芷妤、鳳小岳、呂雪鳳、金雲、Darren邱凱偉、蔣偉文、黃信赫等，預計農曆年前殺青。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相：沒統計數字

2小時前

演員夫妻驚傳撞死人！家屬痛罵「跪完就封鎖」　本人現身認：老婆很害怕

演員夫妻驚傳撞死人！家屬痛罵「跪完就封鎖」　本人現身認：老婆很害怕

16小時前

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

愛愛完「不認郭書瑤是女友」！最渣1關鍵逼哭她：為什麼要跟別人講

1/10 12:19

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

鮮肉男星直播15分鐘「帶貨150萬元」！　廠商嚇到「火速宣布續約」

22小時前

獨／趙學煌癱瘓26年逝！妻前一日剛辦急難救助　演藝圈痛失老戲骨

獨／趙學煌癱瘓26年逝！妻前一日剛辦急難救助　演藝圈痛失老戲骨

16小時前

Toro唱一半「《雪天使》王宇婕來了」　44歲美成這樣...他驚：漂亮

Toro唱一半「《雪天使》王宇婕來了」　44歲美成這樣...他驚：漂亮

16小時前

《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲　「車禍癱瘓25年」友證實噩耗

《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲　「車禍癱瘓25年」友證實噩耗

16小時前

禮服讓JENNIE坐不下！被目擊「站姿搭車」超敬業 金唱片紅毯內幕曝

禮服讓JENNIE坐不下！被目擊「站姿搭車」超敬業 金唱片紅毯內幕曝

7小時前

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

34歲流行樂天王「空難身亡」！　經紀人同機也罹難

2小時前

謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」狂滴到鞋襪！突發狀況曝：拍謝

謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」狂滴到鞋襪！突發狀況曝：拍謝

3小時前

「演員夫妻撞死人」還封鎖遺屬！吳侑函瀕臨崩潰認了：是自我保護機制

「演員夫妻撞死人」還封鎖遺屬！吳侑函瀕臨崩潰認了：是自我保護機制

4小時前

直擊／捲閃兵風波...Energy書偉鞠躬歉　坤達淚謝柯佳嬿：辛苦了

直擊／捲閃兵風波...Energy書偉鞠躬歉　坤達淚謝柯佳嬿：辛苦了

16小時前

熱門影音

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹
尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻

尖叫聲！CORTIS來了　〈What you want〉帥翻
蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥

蕭煌奇老婆正面曝光 陪看五月天..貼心幫扶麥
IVE絕美現身像公主　Leeseo險踩兪真裙

IVE絕美現身像公主　Leeseo險踩兪真裙
Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻

Julia閃嫁陳晨威宣布懷孕！　「公開寶寶性別」全場嗨翻
許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」

許光漢登金唱片頒獎　跳完撒嬌挑戰喊「sorry」
CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD

CORTIS踏上金唱片　帥氣拍照完走錯邊XD
IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！

IVE變身啦啦隊　看完都被充滿電啦！
宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年　他認「我們不只是朋友」
莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

看更多

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

即時新聞

剛剛
剛剛
20分鐘前41

許效舜現身曹西平靈堂！　哽咽哀悼「憶37年交情」：祢不會走掉的

23分鐘前24

蔡尚樺主持尾牙穿超辣！「低胸包不住上圍」側邊挖空⋯一轉身被看光

31分鐘前0

台八男神送醫「被綁起來電療」下戲秒斷電　家中女生宿舍現況曝光

44分鐘前0

《模範3》結局封神！影射前總統尹錫悅戒嚴風暴　韓網：有既視感

46分鐘前2

曾靠《癡情玫瑰花》爆紅！　楊琳「戶頭只剩千元」近況曝光

1小時前40

才分手陳芳語！　血肉果汁機鼓手彥文「突被宣告退團」

1小時前28

隋棠突PO文「真的受夠自己」！1萬塊飛了 一張照片揭開原因：想哭

1小時前0

老婆優點是什麼？連晨翔「老實回答」劉品言聽完翻白眼：會求生存

1小時前0

日本影帝兒子遭綁架！紐約街頭扭打「零NG」　導演讚：完美

1小時前0

《瘋狂獨角獸》葉芷妤來台拍鬼片　「合體男神鳳小岳」超狂卡司曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 曹西平靈堂被傳冷清「0藝人現身」！
    2小時前3212
  2. 演員夫妻驚傳撞死人後封鎖家屬
    16小時前4675
  3. 愛愛完「不認郭書瑤是女友」還消失
    1/10 12:192243
  4. 男星直播15分鐘「帶貨150萬元」　廠商火速宣布續約
    22小時前61
  5. 趙學煌妻前一日「剛辦急難救助」
    16小時前387
  6. Toro唱一半「王宇婕來了」美成這樣
    16小時前125
  7. 《鬼丈夫》趙學煌離世！享壽69歲
    16小時前3414
  8. 禮服讓JENNIE坐不下！
    7小時前1610
  9. 34歲流行樂天王「空難身亡」！
    2小時前42
  10. 謝京穎「挺孕肚看Energy血流不停」
    3小時前123
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合