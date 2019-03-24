小A辣「平胸→E奶」超清舊照對比！　豪砸200萬網驚：真的差好多

記者李玟儀／綜合報導

網紅小A辣在2018年9月透露做了全臉整型，砸200萬大動作隆乳、掀頭皮、削骨、墊下巴，同年12月又進廠微調胸部，前前後後花了好幾個月，雖然復原期不短，但她很滿意自己現在的模樣。

▲小A辣。（圖／翻攝自小A辣臉書）

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小A辣23日有感而發：「我去年跟今年改變好大，不管是臉還是胸部，從平胸變E奶。」2張不同時期的照片擺在醫起比對，去年的他長相清秀但是五官還是很有男人的味道，上衣撩到鎖骨位置，就是普通男人的身材，不過現在不一樣了。

和過去相比，小A辣的下顎、下巴尖了不少，鼻子部位鼻頭、鼻翼縮小了，感覺更加細緻，最大的不同肯定是在胸部，第一次隆乳他預定的目標尺寸是大D，不過覺得摸起來硬硬的，決定重新換材料，微調後直接晉級成E，從外觀來看比女人還像女人！

▲小A辣隆乳對比。（圖／翻攝自小A辣臉書）

相較於藝人總是很忌諱別人發現整容，小A辣態度坦然許多，更不避諱公布砸了200萬元在這方面，雖然所費不貲但他覺得很值得，「就是要投資自己啊，賺來的錢留給後代有什麼用，大家都爭奪家產、不靠自己的努力去賺錢，不如把辛辛苦苦賺來的錢投資在我自己身上，死掉的時候還可以票漂亮亮的去，多好啊。」