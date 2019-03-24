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八三夭彩排太興奮「踩破一個洞」　阿璞認：這首歌害的！

記者關韶文／高雄報導

搖滾樂團八三夭24日在高雄巨蛋開唱，成功征服萬人場地，慶功宴受訪時，他們如釋重負。八三夭提早兩天抵達高雄彩排，從晚上7點唱到晚第一天上12點，第二天則是連續彩排了12小時，主唱阿璞更因為一度太興奮，在彩排時就直接把舞台踩破，凹了一個大洞。

▲▼八三夭。（圖／JUST LIVE提供）

▲▼八三夭開心舉辦慶功宴。（圖／JUST LIVE提供）

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▲▼八三夭。（圖／JUST LIVE提供）

八三夭「一事無成的偉大」高雄場成功落幕，但他受訪時透露，彩排是太興奮唱到《致青春》時意外踩凹舞台，阿璞笑說，「因為我們彩排是真的會跳，木板就凹了一個洞，我本來還不好意思講。」記者虧說，男人下盤穩是應該的，阿璞害羞笑了。

▲▼八三夭。（圖／JUST LIVE提供）

▲▼八三夭高雄開唱，畫下圓滿句點。（圖／JUST LIVE提供）

▲▼八三夭。（圖／JUST LIVE提供）

有別於台北小巨蛋，霸天多了「爸爸」身份，不過由於小孩年紀太小，沒辦法帶來現場；劉逼則是脫掉牙套首度登場，劉逼開心笑說，「不管有沒有牙套，演唱會都很爽！因為矯正結束了，如果沒有改變就是白花錢。」劉逼被身旁工作人員笑說，這次是「無套」登場，意外成為笑點。

高雄巨蛋是2019「一事無成的偉大」 巡迴第一站，接著將繼續到香港、北京、上海、新加坡、馬來西亞、東京、洛杉磯等城市開唱，八三夭誓言帶著巡演到更多城市！

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