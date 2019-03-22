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《小明星》PO道歉聲明！　趙正平口誤11字「誤導社會大眾」

記者劉宜庭／綜合報導

綜藝《小明星大跟班》近日以「讀書會」為主題，邀請藝人們在節目上推薦好書。沒想到，男星趙正平在推薦《臺灣史上梗的臺灣史》，介紹其中的插圖時，卻口誤說：「是鄭成功請人家幫他畫的。」此舉引來作者要求更正、否則不排除走法律途徑，對此，節目單位於22日下午正式發出聲明道歉了！

▲《小明星》PO道歉聲明！　趙正平口誤11字「誤導社會大眾」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲《小明星》PO道歉聲明！　趙正平口誤11字「誤導社會大眾」。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

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▲趙正平日前上節目《小明星大跟班》推薦書籍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

節目中，趙正平推薦《臺灣史上梗的臺灣史》時，翻開內頁的插圖進行解說，對於書中的鄭成功圖，他指出：「這幅畫是鄭成功請人家幫他畫的。」然而，該書作者得知後，隨即透過粉絲專頁PO文指正，直言此番說法是「張冠李戴」，並且還原插圖來源，「這幅畫是為了出書需要插圖，委託我大學好友壯兔繪製，脫胎自我自藏的日本古書明治七年（1874）《臺灣外記（一名國姓爺）》內的插圖（如相片），我確信吾友壯兔並沒有搭乘時光機去幫鄭成功寫生。」

此外，作者要求節目製作單位更正說明，「否則本人不排除走法律途徑」，下秒還幽默表示：「敦請鄭成功先生親自出面按鈴提告。」

針對此事，《小明星大跟班》22日透過粉絲專頁發表道歉聲明，內容提及是經作者解釋後，才得知該幅畫是當時為了出書需要插圖，作者委託大學好友繪製，而不是如趙正平在節目所說：「是鄭成功請人家幫他畫的。」聲明中也提到，「由於藝人的口誤與製作單位的疏失，節目傳達了錯誤資訊誤導社會大眾，在此《小明星大跟班》製作單位與藝人趙正平深感抱歉。」

▲《小明星大跟班》道歉聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／《小明星大跟班》）

▲《小明星大跟班》道歉聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／《小明星大跟班》）

除了鄭重向作者及社會大眾致歉，節目上傳在YouTube的影片，目前也已經將爭議片段剪掉，並且重新上傳了。

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小明星大跟班, 趙正平

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