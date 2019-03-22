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郭宗坤深夜「活跳跳」現身汐止釣蝦場！　柯以柔：不是才剛出院？

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

名廚郭宗坤日前因心臟血塊問題住進加護病房，經過幾天治療，終於穩定病情，在13日下午轉到普通病房。沒想到，他在出院沒多久後，近來被目擊深夜現身釣蝦場，且看起來精神相當好，難以想像他不久前才從鬼門關走一遭。

▲▼郭宗坤至今如替孩子準備餐點，仍習慣幫柯以柔也準備一份。（圖／翻攝自柯以柔、郭宗坤臉書）

▲柯以柔和郭宗坤的離婚官司仍在進行中。（圖／翻攝自柯以柔臉書）

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柯以柔2017年底與郭宗坤爆出6年婚變，已經向法院訴請離婚，目前官司仍在進行中。而郭宗坤日前健康亮起紅燈，因心室出現血塊而住進加護病房，情況一度不太樂觀，診療單上甚至被勾選「病危」，所幸13日病況好轉，他隔天也在臉書發文，感謝外界關心，「我會努力讓自己恢復起來，萬分感謝為我鼓勵的前輩、朋友和長輩，小郭一定盡快好起來不讓家人、朋友失望。」

▲郭宗坤深夜「活跳跳」現身汐止釣蝦場。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）

▲郭宗坤診療單一度被勾「病危」。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）

出院後，郭宗坤近來常在自身經營的餐廳打卡，據《聯合報》報導，他21日更被目擊，現身位於汐止的釣蝦場，直到深夜11點半都沒離開，且整個人看起來神采奕奕，完全不像剛生了場大病的人。

然而，隔天被問及此事，郭宗坤語氣突變虛弱地表示，只是拿病歷和診斷證明給從事保險工作的朋友，順便陪對方坐一下，並強調自己是9點半去的，沒待到那麼晚，說詞與被目擊的時間點似乎對不太上。此外，他透露今（22日）下午還要去看病，等開刀時間。而柯以柔得知前夫被目擊釣蝦一事，先是疑惑對方不是才剛出院？接著稱郭看起來恢復地不錯：「還是請他多保重！」

針對此事，郭宗坤今回應《ETtoday星光雲》：「前天出院，昨天拿診斷書和朋友約在釣蝦場，請朋友處理保險事宜。」

▲郭宗坤深夜「活跳跳」現身汐止釣蝦場。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）

▲郭宗坤出院後頻繁在店內打卡。（圖／翻攝自郭宗坤臉書）

事實上，郭宗坤日前檢查出心臟衰竭和肝功能有異，心室中的血塊也掉入血管，12日郭爸爸受訪時還表示郭宗坤目前還在加護病房跟死神搏鬥，但因為無法開刀，狀況「不太好」，考慮再轉到其他醫院治療。他2018年6月曾在家突然心臟病發，打電話向朋友求助，才緊急就醫撿回一條命，之後做了一系列檢查，確定心臟衰竭。

而在家屬簽名欄中，只有郭宗坤和另一名疑似是曾姓的家屬簽名，當中不見柯以柔的名字，事實上，在他住院消息傳出後，柯以柔起初透過經紀人向《ETtoday星光雲》回應，「目前還在了解情況喔。」不久後又表示，「因為在加護病房，所以也不能探視，有傳訊息給小郭。」但他事後打臉女方說詞，直言目前家人都「沒收到」任何一通來自柯的來電關心。

►郭宗坤將開刀「再打臉柯以柔」：我1個多月沒看到小孩！

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