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劉德華宣布好消息！　成功補申請紅館「這7天要開唱了」

記者劉宜庭／綜合報導

歌手劉德華12月底在香港紅館一連舉辦20場演唱會，卻因為罹患流感、喉嚨發炎，不得已取消最後7場演出。他春節前夕曾在官網承諾「我一定會用我個人的方法，去補償不想退票的朋友」，如今終於有了好消息，成功申請到2020年的紅館檔期，並公布補場場次的相關資訊，讓粉絲開心不已。

▲▼朱麗倩看劉德華道歉「台下現暖舉」（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

▲劉德華前陣子因為罹患流感、喉嚨發炎，臨時取消7場演唱會。（圖／翻攝自微博／鳳凰網娛樂）

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劉德華22日在個人官網「華仔天地」開心宣布，已經成功申請到2020年2月的紅館檔期，「感謝康文署，感謝家人和朋友們在這期間的理解和支持、感謝一直在我身邊不辭勞苦的工作人員們的付出。有關補場場次的演出日期，大家參照以下的對照表就會明白了。」

文中，劉德華除了貼心列出補場場次的對照表，同時也透露，由於主辦單位的退票安排會持續到5月底，為了避免混淆，補場會在退票退款完成後，於6月10日才會開始進入「優先購買補場門票」及「補場登記換票」的階段。

▲劉德華22日開心宣布補申請到紅館2020年檔期了。（圖／翻攝自「華仔天地」）

▲劉德華22日開心宣布補申請到紅館2020年檔期了。（圖／翻攝自「華仔天地」）

「補場場次對照表」

取消場次演出日期 >> 補場場次演出日期
2018年12月28日(星期五) >> 2020年2月15日(星期六)
2018年12月29日(星期六) >> 2020年2月16日(星期日)
2018年12月30日(星期日) >> 2020年2月17日(星期一)
2018年12月31日(星期一) >> 2020年2月18日(星期二)
2019年01月01日(星期二) >> 2020年2月20日(星期四)
2019年01月02日(星期三) >> 2020年2月21日(星期五)
2019年01月03日(星期四) >> 2020年2月22日(星期六)
 

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