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歐陽龍月收不到20萬　歐陽娜娜半年賺3億「一家5口安家費」內幕曝光

娛樂中心／綜合報導

歐陽娜娜21日下午在微博發聲表明「我是中國人」，遭到不少網友抨擊，而她先前在演藝圈的高額收入，如今也被翻出熱議。她曾被週刊爆料，在短短半年內賺進台幣3億元，除了金援家中開銷，還將部分收入拿出來買房，讓父母及外公外婆養老，顯見對家人十分孝順。

▲▼歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

▲歐陽娜娜21日發聲表明「我是中國人」掀起外界熱議。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜）

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歐陽娜娜先前休學闖蕩星河時，演藝重心大多放在大陸，不僅橫跨電影、戲劇及綜藝，再加上其他廣告代言，曝光率極高。據《鏡週刊》報導，她光是在2018年上半年，就賺進台幣3億元，雖然是筆大數目，但日前傳出她一心想替家人買房，收入交由家人添購房產，歐陽龍過去也被拍到在陽明山看上億豪宅，顯見她對家人極為孝順慷慨。

細數一家5口的經濟來源，據週刊報導，歐陽龍擔任市議員期間，月薪不到20萬元，有時還要用來服務選民；傅娟重心則放在照顧孩子，只有零星通告；歐陽妮妮自從爆出找槍手代考爭議後，戲約驟降；歐陽娣娣則仍在求學階段，日前和娜娜一起飛往美國讀書。於是，在歐陽娜娜暫退演藝圈、遠赴美國念書前，幾乎形同是全家都靠著她金援。

▲▼歐陽龍歐陽娜娜 。（圖／歐陽龍提供）

▲歐陽龍擔任市議員期間，月薪不到20萬元。（圖／資料照／歐陽龍提供）

▲▼歐陽妮妮被罵翻「對娣娣好一點」（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

▲歐陽妮妮（左）自槍手事件後戲約驟降，歐陽娣娣（右）則仍在求學階段。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

從就學、休學、正式出道，到日前決定再到美國讀書，歐陽娜娜面對各種「愛慕虛榮」、「愛錢」的冷嘲熱諷，卻從不後悔自己的選擇，她曾說：「我當時的想法是，如果有這麼多可以去闖一闖的機會，我為什麼不去試試看？因為我總覺得學習是一件在哪都可以做的事情，而且它是一輩子的，不是只能在學校，不是你畢業之後，就可以不用再學任何東西。」她也曾表示，過去休學不是要放棄音樂，而是為了更好的音樂，「成為會演戲的大提琴家，最會拉琴的演員，是我的目標。」

然而，歐陽娜娜近來和關曉彤、張子楓、文淇並稱「95後新四小花旦」，但日前北京BTV電視台在報導此事時，卻獨獨少念了她的名字，更把她的照片裁掉，還被批評演技差，不夠格名列其中。她事後隨即透過社群網站發表聲明，「為我身為中國人驕傲，永遠記著在老家族譜上看到自己的名字時的那份感動。」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜（左）名列95後新四小花旦。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜被陸媒體消失。（圖／翻攝自微博）

對此，據《蘋果日報》報導，一位熟知兩岸演藝圈的資深經紀人透露，歐陽娜娜一定是受到大陸官方施壓，才會被逼得大動作表態，也感嘆台灣藝人只要在大陸知名度夠高，勢必會逼得要做出抉擇，「若是台灣有這麼多、這麼好的工作機會，誰不會在人親土親的故鄉工作呢？」

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