范冰冰情敵驚爆生了！　傳部隊醫院VIP房產女…張馨予工作人員鬆口了

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星張馨予2018年宣布和軍官男友何捷結婚，並低調在上海舉辦婚禮，不過之後頻傳，她會火速結婚是因為懷孕了，但始終未獲得證實，沒想到，23日陸網又有傳聞指出，她疑似在廣州某部隊醫院生下女兒，雖然消息傳得沸沸揚揚，但針對此事，工作人員則回應表示並不知情。

▲張馨予2018年與何捷結婚。（圖／翻攝自微博／張馨予）

張馨予過去和李晨有過一段情，雖然早已分手，但先前與男方及范冰冰的糾葛不斷，過去更是常被外界以「范冰冰情敵」來形容。不過，她如今擁有屬於自己的愛情，在2018年8月宣布與軍官男友結婚，當時男方更在婚禮上甜蜜告白，「妳就是我要的女人。」羨煞眾人。

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▲先前在婚禮上，何捷對張馨予的甜蜜告白羨煞眾人。（圖／翻攝自微博／張馨予）



然而，自從張馨予升格成為人妻後，便多次傳出懷孕傳聞，日前更有一名網友爆料，指出從美容院店員口中聽聞張馨予懷孕8個月的消息。當時，張馨予將矛頭對準美容店，不滿地表示：「作為正常消費的顧客，卻被偷拍視頻、剪輯監控視頻用來作為自己店鋪的宣傳，不僅如此，還逢人就八卦隱私，然後隨後曝光成一些『知情人』的爛瓜。」不過，對於懷孕傳聞，她並未正面給予回應。

如今，陸網上又有消息傳出，有網友在廣州某部隊醫院婦產科巧遇張馨予，且對方預訂了要價人民幣4萬元（約18萬元台幣）的VIP產房，同時更傳出她已經平安生下女兒，預計不久後便會官宣。對此，據《搜狐娛樂》報導，她的工作人員除了表示不知情之外，還回應「懵了」2字，至於是否真的升格當媽，仍需待她本人親自回應後才能確定。

▲張馨予與老公感情相當甜蜜。（圖／翻攝自張馨予微博）

▲面對生產傳聞，張馨予本人目前尚未做出回應。（圖／翻攝自微博／張馨予）