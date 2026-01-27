多芬情斷孫生近況曝光！　認衝擊很大「曾以為會結婚」：還是會想他

記者孟育民／台北報導

多芬與孫生去年12月對外宣布分手，這段感情歷經多次風波後，雙方始終難以取得共識，最終仍選擇畫下句點。多芬近日出席活動談到近況，坦言目前還在調適心情，「我在找回自己，因為那3年一直在照顧他，好像忘記照顧自己了 。」至於感情的下一步，多芬苦笑說，現在重心都放在工作上，但有打算去拜月老，不過此刻更重要的，是先把自己的人生走穩。

▲多芬談及近況 。（圖／記者孟育民攝）

多芬表示自己其實是「很極端的戀愛腦」，過去一路走來選擇無數次原諒孫生，只是這段關係中，有太多事情是她後來才知道的，讓她難以承受，「他本身就比較沒有邊界感，這一塊他好像還是選擇做自己，但我發現我沒辦法再接受了，只能離開。」她也直言，這並不是能靠溝通解決的問題，可能與對方的原生家庭有關。

分手後，多芬已搬回老家，但兩人並非完全斷聯，偶爾仍會聯絡，對方若有需要幫忙的地方，她也還是會關心，甚至也是孫生官司交保人。不過她強調，事後孫生也沒有挽留，「這段感情斷了就是斷了！」不過儘管已經分手，多芬仍不否認自己對孫生的情感，「我其實真的很愛他，現在也還是會想他。」她欣賞對方的才華，也認為他是善良的人，「他是可以當朋友的，但不適合談戀愛。」

▲多芬如今重心放在工作上，盼能多愛自己 。（圖／記者孟育民攝）

談到這三年的感情，多芬不諱言衝擊非常大，「現在沒什麼心情談戀愛，因為那個衝擊有一點影響，我本來是想結婚，好像談戀愛就會失去自己，我應該要先把自己找回來。」目前她仍持續經營自媒體工作，但也坦承去年工作狀態受到影響，「那時候比較像在吃老本，因為重心都放在照顧對方，兩個人其實都過得比較辛苦。」





