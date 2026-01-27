蔡允潔生2娃「骨盆腔劇痛纏身1年」！發作痛到面無血色　長期吃抗生素

▲結婚後，蔡允潔與老公育有一子一女，幸福美滿。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）

圖文／CTWANT

女星蔡允潔於2022年與圈外男友結婚，婚後育有一子一女，家庭生活看似幸福美滿，近日卻疑似健康亮起紅燈，在社群平台發文求助引起關注。據了解，蔡允潔產後因骨盆腔出現問題，長期飽受腰痠背痛等困擾，對日常生活造成極大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲近來蔡允潔身體亮紅燈，常在社群分享自我打氣文。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）

蔡允潔今年初無預警在社群平台發文表示「需要求救」，向萬能的朋友們喊話，希望能推薦不需進行低渣飲食、且當天即可做健康檢查的醫療院所，並直言：「為了活下去！必須找原因。」

事實上，她在發文前三天才曝光自己在醫院打點滴的照片，一方面呼籲外界不要擔心，一方面也替自己打氣表示：「加油加油，努力撐下去。」她坦言，唯有恢復健康，才能同時兼顧工作與家庭，狀況令不少粉絲相當擔憂。

▲因骨盆腔問題，蔡允潔現在不易久站，工作時大受影響。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）

據了解，蔡允潔骨盆腔疼痛問題已困擾她長達一年，期間陸續前往多家診所求診，但病況始終反覆，未見明顯改善。醫師也提醒她，因長時間服用抗生素，恐增加未來產生抗藥性的風險，若日後罹患重大疾病，藥效可能大打折扣，因此再三叮囑她要避免繼續依賴藥物治療。

不過，停藥後蔡允潔的骨盆腔疼痛更加劇烈，不僅連抱小孩都會感到疼痛難耐，工作時也無法久站，好在還好有老公幫忙分攤家事。甚至在錄影過程中，也屢屢被旁人發現她痛到面無血色，讓她深受困擾。 目前她除了持續接受西醫治療外，也同步求助中醫調理，希望能盡快找出根治方式，早日恢復健康。

延伸閱讀

▸ 媽媽不易2／女團成員罹患罕見病 產後「陰道流出糞便」

▸ 獨家直擊！最美孕婦依依挺肚逛大街 老公納豆貼心守候一路陪伴

▸ 原始連結