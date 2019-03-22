ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

藍又時重感冒「聲帶受傷」硬要唱　推女女女3人合唱！

▲▼藍又時,有感覺。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

▲藍又時、有感覺合作新歌。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

記者關韶文／台北報導

「有感覺F.E.E.L」新歌《對不起我自己》請到藍又時詞曲並合唱，這也是肥肥（蔡婉怡）和安安（陳怡安）首度演唱他人的詞曲，更破天荒三人一起合唱，成為華語樂壇相當難得一見的3女對唱！

歌曲《對不起我自己》是才女藍又時針對三人所設定寫出的歌，定義為三個個性層次的女性對話，藍又時說：「每個女孩，都可能曾為了愛，奮不顧身、傷痕累累。委屈了自己。」又表示打造這首歌，「特別適合三個不同性格的女孩一起唱出對自己的『Sorry』。」

請繼續往下閱讀...

藍又時和「有感覺F.E.E.L」首次撞出音樂火花，對於這首《對不起我自己》，不可思議請到藍又時合作甚至合唱，兩人一開始非常緊張，但「一試成主顧」，兩個人都愛上跟藍又時的合作，肥肥說：「本來不認識時會擔心是不是很有威嚴的那種製作人，沒想到藍老師就是個愛音樂的大女孩，有話直說，有點子就提出來，一起討論、一起修改，給我們很多空間嘗試。」

在配唱這首《對不起我自己》時，藍又時重感冒，造成聲帶受傷，聲音非常啞，她只得吞顆類固醇再上陣，「沒辦法，沒聲音也得要有聲音！」她並現場調整聲音的厚薄度，讓肥肥、安安整個看傻眼，覺得怎麼有辦法想怎麼變就怎麼變？老大姊藍又時老神在在回：「不擔心，未來妳們也會自然有辦法的。」

法比歐認愛翹臀台灣妹！　 「2舉動寵翻女友」鬆口羞曝：想結婚

推薦閱讀

隔壁的喝完空姐飲料「立刻翻白眼昏倒」　林芯儀緊急按鈴！

隔壁的喝完空姐飲料「立刻翻白眼昏倒」　林芯儀緊急按鈴！

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

快訊／Selina高齡愛狗Pinky離世！　「在媽媽懷裡走的」

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

CoCo李玟巡演首站「台北小巨蛋」　20年老照出土超凍齡！

獨家／《聲林》16歲申力安休學！「棄德國學業」簽約發片

獨家／《聲林》16歲申力安休學！「棄德國學業」簽約發片

熊仔新專輯「在家錄完的」　綁住嘎嘎吊鋼絲：很暴力！

熊仔新專輯「在家錄完的」　綁住嘎嘎吊鋼絲：很暴力！

羅志祥3年沒發片　專輯名稱超直白「就沒想法啊！」

羅志祥3年沒發片　專輯名稱超直白「就沒想法啊！」

蛋捲冰淇淋的7種吃法！　配上「蘋果派」竟然有人愛

蛋捲冰淇淋的7種吃法！　配上「蘋果派」竟然有人愛

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

獨家／這群人「閩南語Cover下架」　慘遭檢舉原因曝光！

獨家／啪！小煜斷韌帶「不能走路了」　急就醫畫面曝光

獨家／啪！小煜斷韌帶「不能走路了」　急就醫畫面曝光

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陽明山採海芋「遇到女神」！　被拍4正面照…電暈男網友：太正

野生「校花級藝人」現身北捷！　素顏真面目曝光…網暴動：求巧遇

同一天宣布「結婚、離婚」　阿Sa隔9年罕見吐心聲！

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

勝利夜店失身水藏800人份！　「喝下就會自己走進房」冒活屍動作…受害女看片嚇傻

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！　法令紋冒出…驚呆30萬人登熱搜

100kg厚片女友「高顏值伴娘團」美腿全露！　急搶捧花尖叫：我願意❤超甜影片曝光

獨家／歐陽龍：見鬼了！　「支持一個中國」心疼娜娜

快訊／歐陽娜娜：身為中國人為傲！「支持一個中國原則」

資深女星改賣蔥油餅　豪賺「陽明山3房」再蓋飯店當CEO

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

藍又時, 有感覺

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 高中男粉當眾丟直球告白　《愛情白皮書》吳岳擎羞：這是第一次
  2. 辜莞允比基尼快包不住！一彎腰潑水「掉出超兇半球」辣翻
  3. 陳意涵兒子滿月了！　「感覺過了一輩子」吐心聲：我是控制狂媽媽
  4. 劉德華宣布好消息！　成功補申請紅館「這7天要開唱了」
  5. 歐陽娜娜3年賺5億！　爆「陸官方施壓」被逼表態內幕曝光
  6. 周杰倫未P圖近照曝光！　「一看這裡」網傻了：變好多
  7. 交往阿滴真相曝光！　黃大謙遭教訓2字「深情安撫超撩的」
  8. 歐陽娜娜「中國人」延燒　徐乃麟「管她媽嫁給誰」旁人神解笑噴！
  9. 藍又時重感冒「聲帶受傷」硬要唱　推女女女3人合唱！
  10. 吳汶芳滿29歲了！　獲得「公司神秘大禮」低調卻爽翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366