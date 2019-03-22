藍又時重感冒「聲帶受傷」硬要唱　推女女女3人合唱！

▲藍又時、有感覺合作新歌。（圖／寬宏藝術/Kham Music提供）

記者關韶文／台北報導

「有感覺F.E.E.L」新歌《對不起我自己》請到藍又時詞曲並合唱，這也是肥肥（蔡婉怡）和安安（陳怡安）首度演唱他人的詞曲，更破天荒三人一起合唱，成為華語樂壇相當難得一見的3女對唱！

歌曲《對不起我自己》是才女藍又時針對三人所設定寫出的歌，定義為三個個性層次的女性對話，藍又時說：「每個女孩，都可能曾為了愛，奮不顧身、傷痕累累。委屈了自己。」又表示打造這首歌，「特別適合三個不同性格的女孩一起唱出對自己的『Sorry』。」

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藍又時和「有感覺F.E.E.L」首次撞出音樂火花，對於這首《對不起我自己》，不可思議請到藍又時合作甚至合唱，兩人一開始非常緊張，但「一試成主顧」，兩個人都愛上跟藍又時的合作，肥肥說：「本來不認識時會擔心是不是很有威嚴的那種製作人，沒想到藍老師就是個愛音樂的大女孩，有話直說，有點子就提出來，一起討論、一起修改，給我們很多空間嘗試。」

在配唱這首《對不起我自己》時，藍又時重感冒，造成聲帶受傷，聲音非常啞，她只得吞顆類固醇再上陣，「沒辦法，沒聲音也得要有聲音！」她並現場調整聲音的厚薄度，讓肥肥、安安整個看傻眼，覺得怎麼有辦法想怎麼變就怎麼變？老大姊藍又時老神在在回：「不擔心，未來妳們也會自然有辦法的。」