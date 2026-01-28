ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
關穎豪宅看霍諾德爬101「視野絕佳」
結婚前該觀察的5件小事！
EXO隊長SUHO宣布來台！
車銀優遭5品牌切割！國防部也悄下架　逃稅疑雲影響持續擴大

記者張筱涵／綜合報導

韓星車銀優捲入高達韓幣200億元（約台幣5億元）的逃稅疑雲後，風波持續擴大，廣告界與官方單位陸續與其保持距離，相關代言與出演內容接連被下架，顯示事件影響層面不斷擴大。

外送稿用　▲▼車銀優。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

▲車銀優因涉嫌逃稅形象下滑。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

根據韓媒《OSEN》報導，去年曾選定車銀優為美妝類的模特兒的SSG.com，目前已將車銀優出演的相關宣傳影片，從官方YouTube頻道轉為非公開，雖未對下架原因作出說明，但該舉動正值逃稅爭議爆發後，被視為與事件相關的後續反應。

事實上，這並非廣告界首次採取行動。先前，保養品牌Abib已率先將車銀優相關廣告影片與貼文轉為非公開，隨後新韓銀行、時尚品牌Marithé François Girbaud，以及教育品牌大成MyMAC等金融、時尚與教育產業，也陸續下架相關廣告內容。即使在車銀優與所屬經紀公司Fantagio發表官方說明後，SSG.com仍選擇將影片下架，引發關注。

國防部官方頻道同步下架　軍中旁白內容轉為非公開

不僅商業代言受影響，官方單位也出現調整。國防部國防弘報院營運的YouTube頻道「KFN Plus」近日也將車銀優出演的內容轉為非公開。車銀優去年7月以現役身分入伍，自去年底起擔任《那一天的軍隊故事》系列節目的新任說書人，共出演4集。

▲▼車銀優。（圖／翻攝自YouTube）

▲車銀優拍攝的國防部相關影片被下架。（圖／翻攝自YouTube）

該系列節目過去曾由演員宋江、男團NCT成員泰容等人在服役期間擔任旁白，具有相當高人氣。車銀優在節目中介紹韓戰期間，美軍丁・赫斯上校與隨軍牧師羅素・布雷茲戴爾，將上千名韓戰孤兒撤離至濟州島的故事。不過在逃稅疑雲曝光後，相關影片目前已顯示為「無法播放」，全面轉為非公開狀態。

國稅廳認定「紙上公司」　追繳200億稅款

據了解，首爾地方國稅廳調查四局於去年春季，針對車銀優展開高強度稅務調查。國稅廳指出，在已有實際經紀公司Fantagio的情況下，車銀優仍透過母親設立的個人法人簽署演藝活動支援合約，將收入分配至Fantagio、該法人與本人名下，以降低稅負。

國稅廳認定，該法人並未實際提供相應勞務，屬於「缺乏實體的紙上公司」，並判斷其目的在於規避最高達45%的個人所得稅率，轉而適用約低20個百分點的法人稅率，因此通知追繳超過韓幣200億元（約台幣5億元）的所得稅。

車銀優與Fantagio發聲道歉　強調配合調查、籲勿過度解讀

對此，車銀優方面表示，案件核心在於「母親設立的法人是否屬於實質課稅對象」，目前尚未完成最終確定與正式課稅通知，將依法程序積極說明立場，並誠實配合相關調查。

車銀優本人也於26日透過Instagram發表道歉聲明，表示：「因近期與我相關的多項事件，讓大家感到憂心與失望，對此真心致歉。」並坦言藉由此事反省自己是否以足夠嚴謹的態度履行納稅義務。

針對外界質疑其服兵役是否為規避調查，車銀優也澄清，入伍並非為逃避爭議，而是因去年已無法再延後入伍，在稅務程序尚未完全結束的情況下依法服役。他強調，將依主管機關最終判斷，虛心接受結果並承擔責任。

Fantagio於27日再次發布聲明指出，目前相關事實仍在稅務機關程序中確認，呼籲外界避免未經查證的揣測、錯誤資訊的擴散與過度解讀，並表示公司將以此事件為契機，全面檢視並強化旗下藝人管理制度，避免類似爭議再度發生。

隨著調查尚未告一段落，車銀優相關影像接連下架，後續發展仍備受關注。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

