《步步》八爺、若蘭合體了！鄭嘉穎戲外狂催婚　黃宗澤笑：真的投入真感情

記者蕭采薇／台北報導

港劇迷的回憶殺來了！香港動作鉅獻《棋拳風暴》集結鄭嘉穎、黃宗澤、劉心悠等實力派型男美女，將廉政公署（ICAC）肅貪行動結合新興運動「國際象棋拳擊」。這不僅是鄭嘉穎與劉心悠繼《步步驚心》後再度同框，他與老搭檔黃宗澤更在片中上演「兄弟鬩牆」。

▲（左起）劉心悠、鄭家穎在《棋拳風暴》中終於不用再虐戀。（圖／華映提供）

有趣的是，兩人太熟了，連台詞都忍不住夾帶私貨，鄭嘉穎在戲裡直接質問黃宗澤：「到底什麼時候要結婚！」讓黃宗澤笑說：「完全是本色演出。」

八爺、若蘭再續前緣 這次終於變「知己」



曾在經典古裝劇《步步驚心》中飾演貌合神離夫妻「八爺」與「若蘭」的鄭嘉穎與劉心悠，這次在《棋拳風暴》中終於不用再虐戀。兩人化身無話不談的好友，當鄭嘉穎飾演的調查主任陷入收賄疑雲時，劉心悠成為他背後最強大的支柱，溫暖互動讓粉絲看了直呼感動。

▲《棋拳風暴》鄭家穎、黃宗澤老戰友再度聯手。（圖／華映提供）

認識十幾年！鄭嘉穎片中「公然催婚」黃宗澤



除了紅粉知己，鄭嘉穎也再度聯手老戰友黃宗澤。兩人在戲外情同兄弟，戲裡卻要反目成仇。黃宗澤透露，因為合作次數實在太多，默契好到不用演，「黃宗澤是我在電視台合作最多次的演員了，認識十多年，真的是老朋友。」

▲《棋拳風暴》（左起）黃宗澤、鄭家穎太熟，像是本色演出。（圖／華映提供）

黃宗澤則爆料，這次演出「拿出平日相處的感覺」，特別是片中有一場聊天戲，鄭嘉穎劈頭就問：「你到底什麼時候要結婚？」黃宗澤笑說：「這根本是他平常會問我的話！我們投入了真感情。」

什麼是「棋拳」？ 鮮肉男星操肌變拳王

電影題材相當新穎，聚焦在「國際象棋拳擊（Chess Boxing）」這項結合智力與體力的真實運動。片中拳擊場面由香港新生代歌手胡鴻鈞擔綱，他為了演出徒弟一角，在一個月內地獄式健身，練出精實肌肉與拳手身形。鄭嘉穎大讚：「他短時間內讓身型接近拳手，對打也很有說服力，非常敬業。」

▲《棋拳風暴》（左起）胡鴻鈞、鄭家穎。（圖／華映提供）

此外，鄭嘉穎自己也有一場高難度的「樓梯追逐戰」，採一鏡到底拍攝，還得配合空拍機走位，讓他印象深刻直呼：「排練很多次才成功，真的不容易！」

▲《棋拳風暴》鄭家穎（中）被反咬涉嫌受賄，甚至遭停職調查。（圖／華映提供）

《棋拳風暴》描述廉署總調查主任程德明（鄭嘉穎 飾）在調查私菸貪汙案時，竟被反咬一口涉嫌受賄，甚至遭停職調查。為了洗清嫌疑，他必須在「棋拳」與「肅貪」的雙重戰場上奮力一搏，電影將於2月6日全台上映。