回憶殺！前女團Roomie驚喜「合體開唱」網暴動：拜託出單曲

記者許逸群／台北報導

前女團Roomie成員林采欣（貝貝）日前在年前驚喜合體前隊友Amber、米非，引起一陣回憶殺。這次聚會不僅是為Amber慶生，林采欣更送上親手寫的KUSO春聯，為姊妹們獻上祝福。她近期因拍攝短影音創下高流量，意外促成這次的團聚，讓粉絲又驚又喜。

▲前女團Roomie驚喜合體。（圖／翻攝IG）

這次的合體起源於林采欣在網路短影音的意外高流量。她分享了自己研究有趣的短影音，接連從電影歌曲Cover到突發奇想拍攝花木蘭《老祖宗》片段，無心插柳下竟意外喚醒了Roomie的回憶殺。她笑說：「心想自己拍多無趣，就拉著他們一起拍了，幸好她們沒有嫌我胡鬧，配合我一起了！」有趣的是，雖看似惡搞，但仍展現她們實力派唱功能力，讓不少粉絲留言希望發單曲。

▲林采欣促成前團員合體。（圖／翻攝IG）

除了溫馨慶生，林采欣也親筆寫下創意春聯送給兩位摯友，送給米非的是「Horese 花生」（好事發生），Amber則是充滿喜氣的「馬尼搭波」（Money Double），趣味祝福讓現場笑聲不斷。回憶起Roomie時期，林采欣感性地表示，那是她入行以來最重要的過程，不僅學會了互助互信，更因此有了陪伴成長的摯友，非常感恩。

▲林采欣寫春聯送給兩位摯友。（圖／翻攝IG）

林采欣透露，長大以後三人之間的話題更加成熟，如今不僅討論工作，也談起如何規劃人生，這是在以前女團時期不會聊到的。她藉此發現彼此的連結更深。談到個人新計畫，她預告今年想推出全新的專輯，並且也想要做一些轉變，希望粉絲能好好期待她的全新面貌。