ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

閔熙珍點名NewJeans家屬操縱股價
夾青菜＝喝油！滷味攤「內行人3吃法」
篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」發聲了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

慎惠仁 賈永婕 肯爺 關穎 王子 胡瓜 林心如 楊謹華

回憶殺！前女團Roomie驚喜「合體開唱」網暴動：拜託出單曲

記者許逸群／台北報導

前女團Roomie成員林采欣（貝貝）日前在年前驚喜合體前隊友Amber、米非，引起一陣回憶殺。這次聚會不僅是為Amber慶生，林采欣更送上親手寫的KUSO春聯，為姊妹們獻上祝福。她近期因拍攝短影音創下高流量，意外促成這次的團聚，讓粉絲又驚又喜。

▲▼前女團Roomie驚喜合體。（圖／翻攝IG）

▲前女團Roomie驚喜合體。（圖／翻攝IG）

這次的合體起源於林采欣在網路短影音的意外高流量。她分享了自己研究有趣的短影音，接連從電影歌曲Cover到突發奇想拍攝花木蘭《老祖宗》片段，無心插柳下竟意外喚醒了Roomie的回憶殺。她笑說：「心想自己拍多無趣，就拉著他們一起拍了，幸好她們沒有嫌我胡鬧，配合我一起了！」有趣的是，雖看似惡搞，但仍展現她們實力派唱功能力，讓不少粉絲留言希望發單曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼前女團Roomie驚喜合體。（圖／翻攝IG）

▲林采欣促成前團員合體。（圖／翻攝IG）

除了溫馨慶生，林采欣也親筆寫下創意春聯送給兩位摯友，送給米非的是「Horese 花生」（好事發生），Amber則是充滿喜氣的「馬尼搭波」（Money Double），趣味祝福讓現場笑聲不斷。回憶起Roomie時期，林采欣感性地表示，那是她入行以來最重要的過程，不僅學會了互助互信，更因此有了陪伴成長的摯友，非常感恩。

▲▼前女團Roomie驚喜合體。（圖／翻攝IG）

▲林采欣寫春聯送給兩位摯友。（圖／翻攝IG）

林采欣透露，長大以後三人之間的話題更加成熟，如今不僅討論工作，也談起如何規劃人生，這是在以前女團時期不會聊到的。她藉此發現彼此的連結更深。談到個人新計畫，她預告今年想推出全新的專輯，並且也想要做一些轉變，希望粉絲能好好期待她的全新面貌。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

Roomie林采欣貝貝Amber米非花木蘭老祖宗

推薦閱讀

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！「拿大麻換無套助性」傳DIY照獵豔對話曝

8小時前

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

Toyz獄中結婚了！爆娶篠崎泫「變台灣女婿」最快11月出獄⋯1保障曝

8小時前

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！認了胖到60kg⋯3原因曝：只求順利

4小時前

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

陳漢典收到紅包了！小S「錢各自管」親寫維持婚姻6關鍵：一週做愛4次

2小時前

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女　餵毒獵豔SOP曝光

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女　餵毒獵豔SOP曝光

7小時前

韓首位出櫃女星結婚！　《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

韓首位出櫃女星結婚！　《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手

20小時前

Toyz爆婚訊「有望與篠崎泫同住」每次7天！五星級懇親宿舍福利全曝光

Toyz爆婚訊「有望與篠崎泫同住」每次7天！五星級懇親宿舍福利全曝光

8小時前

遭爆餵毒騙炮！　伍思凱兒伍諒親發聲痛罵：太瞎

遭爆餵毒騙炮！　伍思凱兒伍諒親發聲痛罵：太瞎

4小時前

夏宇童、孫協志下個月辦婚禮！「透視白紗穿超美」索吻恩愛畫面全被拍

夏宇童、孫協志下個月辦婚禮！「透視白紗穿超美」索吻恩愛畫面全被拍

3小時前

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」　認腦部嚴重損傷：不想活下去

1/27 09:23

霍諾德徒手攀101遭外媒痛批！　Netflix直播挨轟「缺責任感」急回應

霍諾德徒手攀101遭外媒痛批！　Netflix直播挨轟「缺責任感」急回應

5小時前

Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲　兩人私下互動曝光

Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲　兩人私下互動曝光

3小時前

熱門影音

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」

賈永婕把101周圍「全換國旗」　超用心「讓全世界看到台灣」
林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七

林俊傑無預警公開認愛　甜戀24歲網紅七七
曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸

曹西平喊話「醜八怪哭什麼哭」　 全場吹哨送別...惹鼻酸
曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！

曾莞婷抽中Lulu捧花　驚慌喊：可以不要嗎！
結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎
馮提莫曬甲狀腺癌手術疤痕　不打算去除：老天贈與我的

馮提莫曬甲狀腺癌手術疤痕　不打算去除：老天贈與我的
趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了

趙學煌車禍癱瘓26年病逝　楊貴媚淚別：他自由了
吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」

吳宗憲證實200萬紅包將入帳　生小孩拒絕再包「不被騙第二次」
龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」

龍千玉淚別曹西平「至今彷彿一場夢」
霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大

霍諾德到了！1小時31分攻頂！　台北101頂端興奮自拍：風好大
「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD

「許光漢典」婚禮合體！　Lulu笑：婚結早了XD
Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現

Lulu陳漢典婚禮表演「漫出來啦～」經典重現
186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

186公分范姜彥豐暴瘦剩65公斤　親揭公開爆料原因「我需要重新振作」

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

老闆變豬隊友？瑞秋麥亞當斯大崩潰　《荒島囚救》上演最狠職場復仇記

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

曾寶儀.Lulu扛金鐘主持不怕超時　喊話入圍者「感言先準備好」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

吳宗憲真的包百萬大紅包！　KID拿鉅額怕到秒衝銀行XD

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

曹西平告別式獻聲：醜八怪！哭什麼哭！　吐槽「妝花了很難看」全場吹哨送別

看更多

【啊我們的包包勒】3兒子獨自搭高鐵去玩！車門關閉前驚覺不對勁...

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前10

陳波波SJ演唱會片惹議！路人入鏡求打馬　「回應惹議」道歉了

24分鐘前40

世界看見台灣！霍諾德爬台北101「Netflix全球第三」　全球狂吸620萬人搶看

41分鐘前0

陽帆搭檔浩角翔起合作唱跳　嗆聲「一定贏白冰冰」

49分鐘前2

蔡瑞雪突PO「脖子紅腫照」！厚敷藥膏慘況曝 認了確診這病症：治療中

57分鐘前11

出道29年來首次！　蔡健雅生日宣布喜訊：時間到了

1小時前0

黃偉晉遭黑衣人無預警狹持　喜翔不笑了真相令人毛骨悚然

1小時前1

Toyz獄中爆喜訊為「洗身分」留台？律師：踩這紅線一樣GG

1小時前20

張震演外送員「落魄養家」看哭全場！張鈞甯讚：像白飯越嚼越香　老爸給滿分

1小時前0

《七龍珠Z》魔人普烏聲優過世！享年71歲　死訊藏8天公司悲痛證實

1小時前0

閔熙珍喊冤「我們只是工具」！　點名NewJeans成員家屬操縱股價

讀者迴響

熱門新聞

  1. 金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！
    8小時前2810
  2. Toyz獄中結婚了！
    8小時前5237
  3. 許允樂「腫臉喝喜酒」遭酸整過頭！
    4小時前142
  4. 陳漢典收到紅包了！
    2小時前389
  5. 伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女
    7小時前5027
  6. 韓首位出櫃女星結婚！《偶像學校》慎惠仁閃嫁小2歲歌手
    20小時前8
  7. Toyz爆婚訊「有望與篠崎泫同住」每次7天！
    8小時前1010
  8. 遭爆餵毒騙炮！　伍思凱兒伍諒親發聲痛罵：太瞎
    4小時前1212
  9. 夏宇童、孫協志下個月辦婚禮！
    3小時前28
  10. 帶老婆全裸鬧紅毯！「肯爺崩潰道歉了」
    1/27 09:235425
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合