PENTAGON出道10年！　相隔3年9人完全體「再集合」

記者張筱涵／綜合報導

韓團PENTAGON迎來出道10週年，並將於《2025 Hanteo Music Awards》（以下簡稱 HMA 2025）帶來久違的完整體舞台，這也是他們睽違約3年再度以全員姿態登上大型頒獎典禮舞台。

▲PENTAGON是Cube娛樂旗下團體。（圖／翻攝自FACEBOOK／PENTAGON）

▲PENTAGON將合體。（圖／翻攝自FACEBOOK／PENTAGON）

根據韓媒《SPOTV News》28日報導，PENTAGON將於2月15日舉行的「第33屆 Hanteo Music Awards 2025」登台，作為「出道10週年藝人」代表，獻上特別紀念舞台，為團體重要里程碑揭開序幕。

PENTAGON於2016年10月10日出道，憑藉〈Shine（빛나리）〉、〈Daisy〉等代表作累積國內外高人氣，近3年來，成員因服兵役及個人活動等因素，各自展開不同發展，團體完整體活動暫時停歇。

隨著出道10週年的到來，成員們近期達成共識，決定再次以PENTAGON名義合體，而《HMA 2025》也成為他們重返完整體舞台的起點。尤其在已完成兵役的信源、Yeo One，以及正在海外活動的閆桉、Yuto確定合流後，更讓粉絲期待值大幅攀升。

《HMA 2025》除表揚2025年度活躍於K-POP樂壇的藝人外，也將邀請迎來10週年、20週年與30週年的歌手與團體，打造別具意義的紀念舞台。

首波公開的演出陣容中，除PENTAGON外，還包括ATEEZ、Hearts2Hearts、ARTMS、LUCY、圭賢、黃佳藍、李燦元、金熙栽、孫太辰、朴志賢等藝人，預告將帶來豐富多元的舞台演出。

隨著PENTAGON完整體回歸舞台消息曝光，也讓粉絲對團體後續活動與新篇章發展格外關注。

關鍵字

PENTAGON

【不用聽漏音了】媽驚喜送金唱片門票！2女兒感動爆哭：妳怎麼會有

ETtoday星光雲

