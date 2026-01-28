1300萬次收聽！真實「凶宅Call-in」改編　導演警告：每5分鐘有鬼出現

記者蕭采薇／綜合報導

心臟不夠強別看！2025年泰國票房TOP2、嚇破1.23億泰銖的恐怖強檔《鬼靈居》（Our House）即將登台。這部片在泰國上映後口碑炸裂，被譽為「恐怖片迷不看整年白活」的重口味之作。導演龔席立（Kongkiat Komesiri）更發下豪語保證全片無冷場，「每5分鐘就有鬼出現」，絕對挑戰觀眾的心理極限。

▲《鬼靈居》取材自泰國超人氣電台節目《The Ghost Radio》的真實投稿。（圖／車庫娛樂提供）

1300萬人收聽！超毛「真實Call-in」搬上大銀幕

《鬼靈居》最令人毛骨悚然的，是其故事取材自泰國超人氣電台節目《The Ghost Radio》的真實投稿。當時一通來自「努安先生」的電話震驚全泰國，他顫抖描述剛買下新房後，遭遇來自「隔壁」神祕力量的恐怖騷擾，最終被迫逃離家園。然而故事最可怕的轉折是—努安先生後來竟然準備「搬回去住」。

▲「努安先生的新房」在網路上累積收聽次數突破1300萬。（圖／車庫娛樂提供）

這段名為「努安先生的新房」的節目錄音，在網路上累積收聽次數突破1300萬，被公認是泰國史上最駭人的鬼故事之一。巧合的是，該節目主持人也擔任本片監製，他霸氣表示：「是時候讓世界看見泰國的鬼了！」

夢想新家變惡夢 隔壁鄰居「不是人」



▲《鬼靈居》每五分鐘就有鬼出現。（圖／車庫娛樂提供）

《鬼靈居》故事描述事業有成的阿文（提拉達邁特瓦拉育 飾）與懷孕妻子帕特（薩倫拉特普阿格皮帕特 飾）開心搬進夢想中的透天新家，原以為是幸福的開始，卻發現隔壁的空屋似乎「不乾淨」，且與阿文有著神秘連結，各種科學無法解釋的怪事接踵而來。電影將於1月30日全台驚悚上映。