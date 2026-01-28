布蘭登費雪變「日本出租大叔」！苦練日文路上抓人講　導演揭密：他很脆弱

記者蕭采薇／台北報導

奧斯卡影帝的布蘭登費雪（Brendan Fraser）又有催淚神作！由探照燈影業推出的年度感人鉅獻《日租家庭》（Rental Family）。布蘭登費雪這次不演鯨魚老爸，改當東京的「出租老爸」，為了融入日本社會還苦練日文，連他也直呼這次拍攝是「職涯中最大開眼界的經歷」！

▲布蘭登費雪這次不演鯨魚老爸，改當東京的「出租老爸」。（圖／探照燈影業提供）

高中全校唯一的亞洲人！導演親揭「邊緣人」過往

《日租家庭》的故事靈感，其實來自導演宮崎光代（HIKARI）的親身經歷。她在幕後花絮中感性透露，年少移民美國時，「我唸高中時，是全校唯一的亞洲人，我想把那種異類、孤獨的感受放入片中。」

▲《日租家庭》布蘭登費雪和導演宮崎光代，兩人合作愉快，英雄惜英雄。（圖／探照燈影業提供）

這份真誠也打動了布蘭登費雪，他大讚HIKARI對人性有超強直覺，「她用真誠去呈現，不煽情，也不落俗套。」HIKARI則害羞承認自己一直是布蘭登的粉絲，並解釋選角原因：「布蘭登的表演帶出了『脆弱感』，而這正是這個角色這趟旅程所需要的。」

▲《日租家庭》布蘭登費雪展現出的脆弱感，恰好是角色需要的。（圖／探照燈影業提供）

影帝路上抓人練日文 平岳大讚：節奏很真實

為了詮釋在東京打拚的美國演員，布蘭登費雪下足苦功學日文，甚至敬業到「只要在路上遇到當地人就會攀談」練習口語。同片演出的日本男星平岳大也對導演與布蘭登的合作讚不絕口：「導演準備非常充足，讓表演節奏不疾不徐，而且很真實。」布蘭登也補充：「導演很擅長引導出演員內在的表演。」

▲《日租家庭》以現代東京為背景。（圖／探照燈影業提供）



「出租家人」填補缺口 模糊現實界線



《日租家庭》以現代東京為背景，講述一位星運不順的美籍演員（布蘭登費雪 飾），意外加入一家「日租家庭」公司。他運用演技扮演各種千奇百怪的角色，只為填補客戶家庭的缺口。但隨著投入越深，他也逐漸模糊了表演與真實的界線，並重新找回人生的歸屬感。電影將於2月6日起推出全台限量口碑場，2月13日正式上映。

▲布蘭登費雪在《日租家庭》扮演各種千奇百怪的角色，只為填補客戶家庭的缺口。（圖／探照燈影業提供）