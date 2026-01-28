Sandy深夜破尺度中空！太低胸「包不住上圍」看光事業線 超辣身材全被拍

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她27日深夜突然在社群平台上傳一系列露出低胸背心的照片，破尺度的火辣造型立刻吸引上千人朝聖按讚！

▲Sandy深夜分享破尺度辣照。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



照片中，可以看到Sandy身穿一套剪裁俐落的酒紅色天鵝絨西裝，布料上閃爍著精緻的紋路光澤，展現出低調奢華的質感。她頂著一頭浪漫的波浪長捲髮，搭配顯氣色的紅唇妝容，渾身散發出優雅氣質。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Sandy辣露豐滿上圍。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



不僅外型帥氣，吳姍儒這身穿搭更藏有性感亮點。當她將西裝外套敞開時，內搭的黑色短版背心瞬間成為目光焦點。深V低胸的剪裁讓她渾圓半球呼之欲出，深邃事業線一覽無遺。這種「外剛內柔」的中空穿搭法，巧妙平衡了西裝的正式感與女性的性感魅力。

▲▼Sandy展現又帥又性感的氣場。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）



事實上，產後1個月就復出主持金鐘獎的Sandy曾坦言，雖然壓力的確存在，但她有想做的事，想在事業上嘗試不同的可能性，同時鼓勵其他女性欣賞、接受自己因生小孩而變化的身體，不應受到世俗審美觀的限制。