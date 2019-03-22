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黃小柔單親自卑「愛情不及格」　庹宗康說重話！　

記者林彥君／台北報導

「每跌一坑學一課，這些都是人生中最好的課題。謝謝你們，讓我長成更好的人。」這是黃小柔在近日即將出版的新書《跟過去的每次跌倒說謝謝：柔式覺醒，告別渣男找到幸福的自己》，真實告白她是如何在一段段的感情漩渦裡，蛻變覺醒，重而找到真正的自我，重新擁抱幸福。

▲▼ 黃小柔新書宣傳。（圖／時報文化提供）

▲黃小柔為新書宣傳。（圖／時報文化提供）

從小在嘉義由阿公阿嬤撫養長大的黃小柔，因為不擅於表達情緒，又有著來自單親家庭的自卑與缺乏自信，讓她在愛情的這門必修課題裡，總是不及格收場。因為對愛有著強烈的渴望，讓黃小柔總是在每段感情裡，選擇義無反顧的方式去抓緊她認為的愛，把自己當成準媳婦經營、要求自己成為一個無所不能的完美伴侶、隨時做好奉獻一切的打算…終換來一段段失敗收場的愛情。

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這讓黃小柔更覺得自己不值得被愛，還自嘲的認為：「反正我不會遇到幸福，又何必要這樣執著的愛下去?」如此消極的態度，終讓身為大哥的庹宗康忍不住開口說了重話：「你看人的眼光實在是有問題。」也因為這次的促膝長談，讓黃小柔重新檢視自己，明白了在愛情這條路上，如果不夠愛自己，就不會遇到珍惜自己的男人。

與其在別人身上花時間，倒不如投資自己，讓自己活得更好，更有魅力，在自己準備好的那一刻，遇到懂得欣賞最真實的妳，來追求妳的人就是真愛。

▲▼ 黃小柔新書宣傳。（圖／時報文化提供）

▲黃小柔將發行新書。（圖／時報文化提供）

《跟過去的每次跌倒說謝謝：柔式覺醒，告別渣男找到幸福的自己》即將在2019/3/26(二) 於三大網路書店預購開跑，書籍更力邀多位演藝圈重量級明星藍心湄、庹宗康、黃國倫牧師、楊丞琳、張棋惠、艾莉絲為新書寫下推薦序，希望能為正在翻閱這本書籍的讀者帶來光明、像現在的黃小柔一樣，擁有真正的幸福。
 

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